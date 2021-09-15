На столичных Позняках парковку на нескольких улицах сделали платной (список)

Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

В киевском спальном районе Позняки парковка на ряде улиц стала платной. Их отнесли к 3 зоне, и таким образом оставить там автомобиль стало стоить 5 грн/час. Такие данные появились на карте парковок Киева от КГГА.

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На Позняках платной стала парковка на таких улицах:

ул. Урловская — вся улица;

ул. Анны Ахматовой — вся улица;

ул. Елены Пчилки — вся улица;

пр. Григоренко: 24 — 28;

ул. Срибнокильская: от ТРЦ Аркадия до ул. Княжий Затон;

ул. Драгоманова: от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской.

Эти участки отнесены к 3 парковочной зоне, стоимость парковки там — 5 грн/час. Парковка считается платной с 8:00 до 22:00. Таким образом, в день придется отдать 70 грн.

Такое нововведение возмутило пользователей соцсетей. "Теперь, получается, нет смысла оставлять автомобиль дома (экономить деньги, не загрязнять воздух) и ехать на работу общественным транспортом. Проще заплатить те же деньги за парковку возле офиса, но зато ехать в комфорте, чем толкаться в общественном транспорте и все равно платить за парковку автомобиля, но уже возле своего дома", — отмечает киевлянин Сергей Анатольевич.

Тех, кто не будет оплачивать парковку, в случае обнаружения нарушения инспектором, будет ждать штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа стоянки. При этом повторное нарушение может обойтись в 680 грн.

Рост количества платных паркомест в КГГА анонсировали еще летом. Тогда начальник Инспекции по парковке Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин заявлял, что намерен бороться с "привычкой бесплатно парковаться во дворах".