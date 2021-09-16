Слідом за Позняками: на Оболоні біля ТРЦ Dream Town зробили платну парковку (фото, відео)

Водії можуть оплачувати парковку під ТРЦ тільки безготівковим розрахунком, а штраф для недобросовісних мешканців становить 500 гривень.

Біля столичного ТРЦ "Дрім Таун 2" на Оболоні з'явилися платні парковки для автомобілів. Про це розповідає PavlovskyNews.

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По периметру торгового центру встановили паркувальний знак і нанесли розмітку для 16 транспортних засобів.

Вартість однієї години паркування — 25 гривень. Платний час буде тільки по буднях із 08:00 до 22:00. Уночі та у вихідні жителі столиці можуть безкоштовно залишати свої автомобілі біля ТРЦ "Дрім Таун 2".

Оплатити парковку протягом 10 хвилин водії можуть безготівковим розрахунком через спеціальний QR-код. Жителів Оболоні також попереджають, щоб вони не платили паркувальникам готівкою.

Штраф за неоплачену парковку складає 500 гривень.

[ + – ] Платна парковка біля ТРЦ "Дрім Таун 2"

Перед Оболонню платні парковки з'явилися на деяких вулицях на столичних Позняках. Фокус раніше публікував список вулиць, які належать до 3-ї групи, де година парковки коштує водіям 5 гривень. Інспектори стежитимуть за оплатою паркування і, в разі виявлення порушення, водіям випишуть штраф у розмірі 20-кратної вартості 1 години стоянки.

Також Фокус розповідав, що в КМДА попередили про скасування безкоштовного паркування у дворах. Земля дворів є у власності міста, тому КМДА незабаром планує стягувати плату з мешканців столиці за парковку автомобілів поруч із житловими дворами. У робочі дні парковка здебільшого коштуватиме 30-35 гривень за годину, а найдорожчими місцями для паркування будуть центральні райони.