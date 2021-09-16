Слідом за Позняками: на Оболоні біля ТРЦ Dream Town зробили платну парковку (фото, відео)
Водії можуть оплачувати парковку під ТРЦ тільки безготівковим розрахунком, а штраф для недобросовісних мешканців становить 500 гривень.
Біля столичного ТРЦ "Дрім Таун 2" на Оболоні з'явилися платні парковки для автомобілів. Про це розповідає PavlovskyNews.
По периметру торгового центру встановили паркувальний знак і нанесли розмітку для 16 транспортних засобів.
Вартість однієї години паркування — 25 гривень. Платний час буде тільки по буднях із 08:00 до 22:00. Уночі та у вихідні жителі столиці можуть безкоштовно залишати свої автомобілі біля ТРЦ "Дрім Таун 2".
Оплатити парковку протягом 10 хвилин водії можуть безготівковим розрахунком через спеціальний QR-код. Жителів Оболоні також попереджають, щоб вони не платили паркувальникам готівкою.
Штраф за неоплачену парковку складає 500 гривень.
Перед Оболонню платні парковки з'явилися на деяких вулицях на столичних Позняках. Фокус раніше публікував список вулиць, які належать до 3-ї групи, де година парковки коштує водіям 5 гривень. Інспектори стежитимуть за оплатою паркування і, в разі виявлення порушення, водіям випишуть штраф у розмірі 20-кратної вартості 1 години стоянки.
Також Фокус розповідав, що в КМДА попередили про скасування безкоштовного паркування у дворах. Земля дворів є у власності міста, тому КМДА незабаром планує стягувати плату з мешканців столиці за парковку автомобілів поруч із житловими дворами. У робочі дні парковка здебільшого коштуватиме 30-35 гривень за годину, а найдорожчими місцями для паркування будуть центральні райони.