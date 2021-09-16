Вслед за Позняками: на Оболони возле ТРЦ Dream Town сделали платную парковку (фото, видео)
Оплатить парковку под ТРЦ можно только безналичным расчетом, а штраф для недобросовестных водителей составляет 500 гривен.
Возле столичного ТРЦ "Дрим Таун 2" на Оболони появились платные парковки для автомобилей. Об этом рассказывает PavlovskyNews.
По периметру торгового центра установили парковочный знак и нанесли разметку для 16 транспортных средств.
Стоимость одного часа парковки — 25 гривен. Платное время будет только по будним дням с 08:00 до 22:00. Ночью и в выходные дни жители столицы могут бесплатно оставлять свои автомобили возле ТРЦ "Дрим Таун 2".
Оплатить парковку в течение 10 минут водители могут безналичным расчетом через специальный QR-код. Жителей Оболони также предупреждают, чтобы они не платили парковщикам наличкой.
Штраф за неоплаченную парковку составляет 500 гривен.
Перед Оболонью платные парковки появились на некоторых улицах на столичных Позняках. Фокус ранее публиковал список улиц, отнесенных к 3-й группе, где час парковки обойдется водителям в 5 гривен. Инспекторы будут следить за оплатой парковки и, в случае обнаружения нарушения, водителям выпишут штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа стоянки.
Также Фокус рассказывал, что в КГГА предупредили об отмене бесплатной парковки во дворах. Земля дворов является в собственности города, поэтому КГГА в скором времени планирует взимать плату с жителей столицы за парковку автомобилей рядом с жилыми дворами. В рабочие дни парковка в среднем будет стоить 30-35 гривен за час, а самыми дорогими местами для парковки будут центральные районы.