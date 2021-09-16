Вслед за Позняками: на Оболони возле ТРЦ Dream Town сделали платную парковку (фото, видео)

Оплатить парковку под ТРЦ можно только безналичным расчетом, а штраф для недобросовестных водителей составляет 500 гривен.

Возле столичного ТРЦ "Дрим Таун 2" на Оболони появились платные парковки для автомобилей. Об этом рассказывает PavlovskyNews.

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По периметру торгового центра установили парковочный знак и нанесли разметку для 16 транспортных средств.

Стоимость одного часа парковки — 25 гривен. Платное время будет только по будним дням с 08:00 до 22:00. Ночью и в выходные дни жители столицы могут бесплатно оставлять свои автомобили возле ТРЦ "Дрим Таун 2".

Оплатить парковку в течение 10 минут водители могут безналичным расчетом через специальный QR-код. Жителей Оболони также предупреждают, чтобы они не платили парковщикам наличкой.

Штраф за неоплаченную парковку составляет 500 гривен.

[ + – ] Платная парковка возле ТРЦ "Дрим Таун 2"

Перед Оболонью платные парковки появились на некоторых улицах на столичных Позняках. Фокус ранее публиковал список улиц, отнесенных к 3-й группе, где час парковки обойдется водителям в 5 гривен. Инспекторы будут следить за оплатой парковки и, в случае обнаружения нарушения, водителям выпишут штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа стоянки.

Также Фокус рассказывал, что в КГГА предупредили об отмене бесплатной парковки во дворах. Земля дворов является в собственности города, поэтому КГГА в скором времени планирует взимать плату с жителей столицы за парковку автомобилей рядом с жилыми дворами. В рабочие дни парковка в среднем будет стоить 30-35 гривен за час, а самыми дорогими местами для парковки будут центральные районы.