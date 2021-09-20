Минус 10 тыс. в месяц за машину под домом: как работает новая система платных парковок в Киеве

По городу, в том числе в спальных районах, появились новые платные места для стоянки автомобилей. Впрочем, для жильцов не предусмотрена бесплатная парковка под домом, потому владельцы авто вынуждены платить за стоянку там от 5 до 35 грн/час.

В Киеве начала работать новая система парковок. По городу появилось больше платных мест для стоянки автомобилей, в том числе — в спальных районах столицы. Также поменялась и стоимость парковки со штрафами. В ответ на запрос Фокуса коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации (КГГА) "Киевтранспарксервис" рассказало, как работает эта новая система и сколько придется платить владельцам транспорта.

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Так, в соответствии с распоряжением КГГА от 25 июня 2021 года № 1459, стоимость парковки составляет:

в зоне I (центральные районы Киева) — 35 грн/час;

в зоне II — 25 грн/час;

в зоне III (спальные и отдаленные от центра районы Киева) — 5 грн/час.

Платить за нахождение транспортного средства на парковочном месте необходимо в будние дни с 08:00 до 22:00. Соответственно, желающим оставить свои автомобили на таких стоянках на весь день (14 оплачиваемых часов) необходимо будет заплатить:

в зоне I — 490 грн;

в зоне II — 350 грн;

в зоне III — 70 грн.

Впрочем, за пользование такими парковочными местами в период с 22:01 по 7:59 в будние, а также в выходные и праздничные дни не нужно.

Для жителей же домов, которые находятся возле платных парковочных мест, не предусмотрена бесплатная стоянка автомобилей.

"Жители домов могут оставлять автомобили на отведенных или специально обустроенных площадках предприятия в соответствии с действующими тарифами на парковку", — отметили в КП.

Исходя из того, что в сентябре 22 рабочих дня, владельцам авто, возле домов которых парковки стали платными, за месяц стоянки своего транспорта придется заплатить следующие суммы:

в зоне I — 10 780 грн;

в зоне II — 7 700 грн;

в зоне III — 1 540грн.

Платные парковки: Киев перешел на новую систему штрафов

Размер штрафа за неуплату парковки — 20-кратная стоимость часа пользования паркоместом. Из этого следует, что нарушителям придется платить:

в зоне I — 700 грн;

в зоне II — 500 грн;

в зоне III — 100 грн.

В "Киевтранспарксервисе" уверяют, что при оплате штрафа в течение 10 дней его размер уменьшается на 50%. Если же владелец авто не оплачивает его в течение 30 дней, то это будет сделано принудительно.

Деньги, которые платят водители за пользование парковочными местами, направляются в специальный бюджет Киева, а 60% из них направляются в целевой фонд специального фонда городского бюджета.

Также в предприятии напоминают, что водитель должен платить за использование парковочных мест исключительно в безналичном варианте через приложения "Киев Цифровой", "Приват24", ParkingUA и EasyPay или через сайты EasyPay с IPay. В случае, если кто-то выявляет лиц, которые незаконно требуют наличные деньги за парковку, в "Киевтранспарксервисе" рекомендуют звонить на их горячую линию по телефону: 0-800-300-516.

С актуальной картой городских платных парковок можно ознакомиться по этой ссылке.

[ + – ] Как работает новая система платных парковок в Киеве

[ + – ] Как работает новая система платных парковок в Киеве

[ + – ] Как работает новая система платных парковок в Киеве

Напомним, ранее Фокус писал, что после появления платных парковок в спальном районе на Позняках пользователи соцсетей начали возмущаться из-за того, что ездить на работу общественным транспортом стало бессмысленно. Вслед за этим платная парковка появилась и на Оболони возле ТРЦ "Dream Town 2".