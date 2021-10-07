Новые паркинги и отказ от авто: Виталий Кличко презентовал новую парковочную политику Киева
В столице планируют оптимизировать систему парковки и стимулировать автомобилистов больше пользоваться общественным транспортом.
Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую парковочную политику в городе. Столичная власть планирует упорядочить систему парковки, сделать ее удобнее и увеличить количество паркомест.
Больше паркингов и удобная оплата
Виталий Кличко отметил, что 30% заторов возникает именно из-за того, что водители пытаются найти место для стоянки. Столичный городской глава анонсировал строительство новых паркингов в центре Киева:
- ул. Владимирская
- Владимирский проезд
- Европейская площадь
- Александровской больницы
Также он напомнил, что возле зоопарка и велотрека современные паркинги уже открыты.
Кроме того, город будет возвращать парковки, незаконно захваченные различными учреждениями – ресторанами, магазинами или салонами красоты. Вместе с тем, заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил, что у бизнеса появится возможность брони паркомест для своих клиентов по договору.
В планах киевской власти – открыть 12 перехватывающих парковок для жителей пригорода, приезжающих в столицу на работу. Там они смогут оставить авто и пересесть на общественный транспорт. Первые пять таких площадок уже открыли и расположены они возле станций метро:
- Академгородок
- Выдубичи
- Ипподром
- Красный Хутор
- Сырец
То, что парковка в центре Киева подорожала, заметило большинство столичных автомобилистов. Напомним, в І зоне час стоит 35 гривен, а во ІІ – 25 гривен в час. Сами зоны немного перекроили с учетом спроса на парковку и транспортных потоков.
В ІІІ зоне стоимость намеренно оставили на прежнем уровне (5 грн/час), ведь приоритетной целью является разгрузка именно центра города. Ночью и в выходные парковка останется бесплатной, включая дворы и придомовую территорию.
Кроме того, водители с инвалидностью и ветераны боевых действий получили льготы при оплате. А еще прорабатывается тариф на резидентную парковку – жители центра смогут оставлять авто в радиусе 400 м от дома со скидкой в 50%. Также можно купить абонементы на парковку с неплохой скидкой.
Оплата и впредь будет приниматься исключительно через мобильные приложения или терминалы – в Киеве намеренно отказались от наличного расчета и паркоматов. Киевляне и гости города оценили новый функционал и стали чаще оплачивать стоянку, даже несмотря на возросшие цены. Если в сентябре 2020 года зафиксировали 4600 фактов оплаты, то в сентябре нынешнего года – уже 21 752.Важно
Альтернативы автомобилю
Естественно, на всех паркомест в Киеве все равно не хватит. Ежедневно в столице фиксируют свыше миллиона машин, а в пробках водители в среднем проводят 45 минут в день. Соответственно, нужно уменьшать транспортные потоки, особенно в центре города.
Альтернативой автомобилю должен стать общественный транспорт европейского образца. Комфортабельные, быстрые и курсирующие по расписанию автобусы, трамваи и троллейбусы дадут возможность многим отказаться от ежедневного использования авто.
Недавно КГГА ввела новые требования к общественному транспорту:
- наличие кондиционера для комфортабельной температуры в салоне
- информационные таблички о маршруте на двух языках
- детальная информация о перевозчике и водителе в салоне
- обслуживание на государственном языке
- униформа водителя
И, конечно же, в Киеве продолжат создавать инфраструктуру для велосипедов. Уже обустроено 185 км велодорожек, еще 100 км – появятся в скором времени.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине отмечен дефицит новых авто. Причем, труднее всего найти популярные модели.