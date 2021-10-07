Новые паркинги и отказ от авто: Виталий Кличко презентовал новую парковочную политику Киева

В столице планируют оптимизировать систему парковки и стимулировать автомобилистов больше пользоваться общественным транспортом.

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую парковочную политику в городе. Столичная власть планирует упорядочить систему парковки, сделать ее удобнее и увеличить количество паркомест.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Больше паркингов и удобная оплата

Виталий Кличко отметил, что 30% заторов возникает именно из-за того, что водители пытаются найти место для стоянки. Столичный городской глава анонсировал строительство новых паркингов в центре Киева:

ул. Владимирская

Владимирский проезд

Европейская площадь

Александровской больницы

Также он напомнил, что возле зоопарка и велотрека современные паркинги уже открыты.

Кроме того, город будет возвращать парковки, незаконно захваченные различными учреждениями – ресторанами, магазинами или салонами красоты. Вместе с тем, заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил, что у бизнеса появится возможность брони паркомест для своих клиентов по договору.

[ + – ] Виталий Кличко анонсировал новые паркинги в Киеве Фото: КГГА

В планах киевской власти – открыть 12 перехватывающих парковок для жителей пригорода, приезжающих в столицу на работу. Там они смогут оставить авто и пересесть на общественный транспорт. Первые пять таких площадок уже открыли и расположены они возле станций метро:

Академгородок

Выдубичи

Ипподром

Красный Хутор

Сырец

То, что парковка в центре Киева подорожала, заметило большинство столичных автомобилистов. Напомним, в І зоне час стоит 35 гривен, а во ІІ – 25 гривен в час. Сами зоны немного перекроили с учетом спроса на парковку и транспортных потоков.

В ІІІ зоне стоимость намеренно оставили на прежнем уровне (5 грн/час), ведь приоритетной целью является разгрузка именно центра города. Ночью и в выходные парковка останется бесплатной, включая дворы и придомовую территорию.

[ + – ] Тарифы в спальных районах намеренно решили не повышать Фото: КГГА

Кроме того, водители с инвалидностью и ветераны боевых действий получили льготы при оплате. А еще прорабатывается тариф на резидентную парковку – жители центра смогут оставлять авто в радиусе 400 м от дома со скидкой в 50%. Также можно купить абонементы на парковку с неплохой скидкой.

Оплата и впредь будет приниматься исключительно через мобильные приложения или терминалы – в Киеве намеренно отказались от наличного расчета и паркоматов. Киевляне и гости города оценили новый функционал и стали чаще оплачивать стоянку, даже несмотря на возросшие цены. Если в сентябре 2020 года зафиксировали 4600 фактов оплаты, то в сентябре нынешнего года – уже 21 752.

Важно

Быстрее Range Rover и Tesla: украинец превратил горбатый Запорожец в спорткар (видео)

Альтернативы автомобилю

Естественно, на всех паркомест в Киеве все равно не хватит. Ежедневно в столице фиксируют свыше миллиона машин, а в пробках водители в среднем проводят 45 минут в день. Соответственно, нужно уменьшать транспортные потоки, особенно в центре города.

[ + – ] Киевлян будут стимулировать пользоваться общественным транспортом Фото: LIGA.net

Альтернативой автомобилю должен стать общественный транспорт европейского образца. Комфортабельные, быстрые и курсирующие по расписанию автобусы, трамваи и троллейбусы дадут возможность многим отказаться от ежедневного использования авто.

Недавно КГГА ввела новые требования к общественному транспорту:

наличие кондиционера для комфортабельной температуры в салоне

информационные таблички о маршруте на двух языках

детальная информация о перевозчике и водителе в салоне

обслуживание на государственном языке

униформа водителя

И, конечно же, в Киеве продолжат создавать инфраструктуру для велосипедов. Уже обустроено 185 км велодорожек, еще 100 км – появятся в скором времени.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине отмечен дефицит новых авто. Причем, труднее всего найти популярные модели.