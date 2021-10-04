В Украине начали штрафовать владельцев авто на 51 тыс. гривен за нарушение ГВН

Система автоматического габаритно-весового контроля WiM заработала с 1 октября. Нарушителям уже начали выписывать штрафы.

В Украине начали выписывать штрафы за нарушения габаритно-весовых норм (ГВН), зафиксированные в автоматическом режиме системой Weight-in-Motion (WiM). Она заработала с 1 октября и первого нарушителя выявили уже через полчаса после ее запуска. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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Нарушение было зафиксировано на трассе Н-08 в Запорожской области. Вес автопоезда превысил допустимые нормы на 39% — перегруз составил 16 тонн.

[ + – ] Вес автопоезда превысил норму на 39% Фото: Facebook / Мустафа Найем

Нарушителю выписали максимально возможный штраф – 51 000 гривен. Если он не будет оплачен в течение 10 дней, то сумма вырастет вдвое, а данные нарушителя передадут исполнительной службе.

Система Weight-in-Motion автоматически осуществляет габаритно-весовой контроль с помощью специальных датчиков, установленных прямо в дорожном покрытии. Номер автомобиля фиксируют камеры.

[ + – ] Владельцу транспортного средства выписали штраф в 51 000 гривен Фото: Facebook / Мустафа Найем

Мустафа Найем объяснил, что инспектор проверяет данные и формирует постановление о штрафе. Затем его отправляют в письме владельцу авто или директору предприятия, на которое зарегистрировано транспортное средство.

"Наша цель – не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WiM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах "Большого строительства", — подчеркнул заместитель министра инфраструктуры.

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