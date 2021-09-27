Штрафы и сроки: как в Украине наказывают водителей электросамокатов

К водителям электросамокатов суды относятся как к полноценным участникам дорожного движения. В Едином судебном реестре значатся как административные, так и уголовные дела.

В Украине начали наказывать водителей электросамокатов за нарушение Правил дорожного движения. На данный момент в Едином судебном реестре уже зафиксировано 16 дел, связанных с ДТП при участии самокатов. Об этом сообщает государственный сервис Opendatabot.

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Большинство ДТП с участием электросамокатов квалифицируются судами, как административные правонарушения. Их количество постоянно растет, увеличиваются и штрафы – если в прошлом году нарушители оплачивали 340 гривен, то теперь – уже 850 гривен.

Как правило, аварии случаются через невнимательность водителей самокатов или других участников дорожного движения. Отмечены ДТП на пешеходных переходах, а также во время остановки и выхода из авто.

[ + – ] В некоторых ДТП зафиксированы телесные повреждения средней тяжести Фото: Xiaomi

Впрочем, три дела квалифицированы как уголовные. Связано это с нанесением телесных повреждений при ДТП.

В частности, в деле № 336/7734/20 водителя самоката признали виновной по Ст. 291 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение действующих на транспорте правил) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, компенсации стоимости лечения (112 160 гривен), морального ущерба в размере 23 000 гривен и половины затрат на юридическое сопровождение.

Сообщается, что мать с ребенком ехали на самокате по тротуару и зацепили женщину. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести, провела длительное время в больнице и ей пришлось установить эндопротез.

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В деле № 303/1650/21 установлено, что водитель самоката не справился с управлением и сбил девушку на велосипеде. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы лица и переломы, что квалифицировали, как телесные повреждения средней тяжести.

Водителя самоката также признали виновным по Ст. 291 УК Украины и присудили штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн). Кроме того, он обязан оплатить потерпевшей 37 216 гривен компенсации материального ущерба и 70 000 гривен – компенсации морального ущерба.

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