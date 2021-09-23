В Украине может стать больше льгот для растаможки "евроблях"

С мая в Украине по упрощенному тарифу растаможили 40 тыс. авто на еврономерах. Однако организация "АвтоЕвроСила" требует еще расширить действие льгот.

Растаможка авто на еврономерах по упрощенному тарифу принесла бюджету 1,4 млрд. гривен за 100 дней. Такую цифру наводит Государственная таможенная служба.

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В общей сложности украинцы с 15 мая по 22 сентября легализовали около 40 тыс. "евроблях". Названы и регионы-лидеры, где украинские номера получили больше всего автомобилей:

Закарпатская таможня – 7659 авто

Киевская таможня – 4163

Одесская таможня – 4093

Черновецкая таможня – 3218

Ивано-Франковская таможня – 2361

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Следует отметить, что на этот раз льготная растаможка авто на еврономерах в Украине проходит не так активно, как в 2018-2019 годах – тогда за три месяца поставили на учет свыше 140 тыс. машин.

Упрощенные условия растаможки будут действовать до 10 ноября, а для участников АТО/ООС – до 8 февраля 2022 года. За этот период один гражданин Украины может поставить на учет только один легковой автомобиль, ввезенный до 31 декабря 2020 года. Транспортное средство должно быть старше 5 лет и соответствовать эко-стандарту Евро-2 и выше.

[ + – ] Правила льготной растаможки устраивают не всех Фото: autocentre.ua

Впрочем, такие правила устраивают не всех. Организация "АвтоЕвроСила", отстаивающая интересы владельцев авто на еврономерах, сегодня пикетировала Верховную Раду с требованием внести изменения в законодательство. Протестующие предлагают расширить действие льготных тарифов на автобусы, грузовую технику и автомобили, ввезенные в 2021 году. Кроме того, они настаивают на растаможке машин, заехавших в Украину через границу с Россией.

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