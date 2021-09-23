В Україні може бути більше пільг для розмитнення "євроблях"

З травня в Україні за спрощеним тарифом розмитнили 40 тис. авто на єврономерах. Однак, організація "АвтоЄвроСила" вимагає ще розширити дію пільг.

Розмитнення авто на єврономерах за спрощеним тарифом принесло бюджету 1,4 млрд гривень за 100 днів. Таку цифру наводить Державна митна служба.

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У цілому українці з 15 травня по 22 вересня легалізували близько 40 тис. "євроблях". Названі регіони-лідери, де українські номери отримали найбільше автомобілів:

Закарпатська митниця — 7659 авто

Київська митниця — 4163

Одеська митниця — 4093

Чернівецька митниця — 3218

Івано-Франківська митниця — 2361

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Варто зазначити, що цього разу пільгове розмитнення авто на єврономерах в Україні проходить не так активно, як у 2018-2019 роках — тоді за три місяці поставили на облік понад 140 тис. машин.

Спрощені умови розмитнення діятимуть до 10 листопада, а для учасників АТО/ООС — до 8 лютого 2022 року. За цей період один громадянин України може поставити на облік тільки один легковий автомобіль, ввезений до 31 грудня 2020 року. Транспортний засіб має бути старше 5 років і відповідати екостандарту Євро-2 і вище.

[ + – ] Правила пільгового розмитнення влаштовують не всіх Фото: autocentre.ua

Втім, такі правила влаштовують не всіх. Організація "АвтоЄвроСила", що відстоює інтереси власників авто на єврономерах, сьогодні пікетувала Верховну Раду з вимогою внести зміни в законодавство. Протестувальники пропонують розширити дію пільгових тарифів на автобуси, вантажну техніку та автомобілі, ввезені у 2021 році. Крім того, вони наполягають на розмитненні машин, які заїхали в Україну через кордон з Росією.

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