Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому
Відтепер у водійському посвідченні з'являться позначки про складання іспиту на авто з автоматичною КПП або про обмеження за станом здоров'я.
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видавання посвідчень водія (від 8 травня 1993 роки) і допуску громадян до керування транспортними засобами. Тепер у водійському посвідченні з'являться додаткові позначки.
Зокрема, водійські права міститимуть інформацію про обмеження з управління транспортним засобом, накладених на громадянина. Їх причини можуть бути різними:
- медичні показання — наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;
- пристосування транспортного засобу — тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;
- обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста / регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.
Наприклад, якщо практичний іспит із кермування складався на автомобілі з автоматичною КПП, то в правах з'явиться відповідна позначка і їздити на авто з механікою буде заборонено. Також з'являться позначки про обмін водійських прав і видання їх дубліката.
Внесені зміни й у процедуру складання іспитів на отримання водійських прав. У разі відкриття відразу двох категорій іспит складається за вищою з них. Такими вважаються категорії:
- DE щодо D1E;
- D щодо D1;
- CE щодо C1E;
- C щодо C1;
- A щодо A1.
До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.
Раніше Фокус повідомляв, що оформити водійські права тепер можна не виходячи з дому, а навчання в автошколі може відбуватися дистанційно.