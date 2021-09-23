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Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому

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водійські права, посвідчення водія
Фото: slovoidilo | Позначки в правах вказують на обмеження, накладені на водія

Відтепер у водійському посвідченні з'являться позначки про складання іспиту на авто з автоматичною КПП або про обмеження за станом здоров'я.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видавання посвідчень водія (від 8 травня 1993 роки) і допуску громадян до керування транспортними засобами. Тепер у водійському посвідченні з'являться додаткові позначки.

автоматична КПП, автомат
Під час складання іспиту на авто з АКПП водити "на ручці" буде заборонено
Фото: Volkswagen

Зокрема, водійські права міститимуть інформацію про обмеження з управління транспортним засобом, накладених на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

  • медичні показання — наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;
  • пристосування транспортного засобу — тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;
  • обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста / регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

Наприклад, якщо практичний іспит із кермування складався на автомобілі з автоматичною КПП, то в правах з'явиться відповідна позначка і їздити на авто з механікою буде заборонено. Також з'являться позначки про обмін водійських прав і видання їх дубліката.

Категорії водійських прав, водійські права
У разі відкриття двох категорій прав іспит складається за вищою з них
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Внесені зміни й у процедуру складання іспитів на отримання водійських прав. У разі відкриття відразу двох категорій іспит складається за вищою з них. Такими вважаються категорії:

  • DE щодо D1E;
  • D щодо D1;
  • CE щодо C1E;
  • C щодо C1;
  • A щодо A1.
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До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.

Раніше Фокус повідомляв, що оформити водійські права тепер можна не виходячи з дому, а навчання в автошколі може відбуватися дистанційно.