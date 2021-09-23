Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому

Відтепер у водійському посвідченні з'являться позначки про складання іспиту на авто з автоматичною КПП або про обмеження за станом здоров'я.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видавання посвідчень водія (від 8 травня 1993 роки) і допуску громадян до керування транспортними засобами. Тепер у водійському посвідченні з'являться додаткові позначки.

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[ + – ] Під час складання іспиту на авто з АКПП водити "на ручці" буде заборонено Фото: Volkswagen

Зокрема, водійські права міститимуть інформацію про обмеження з управління транспортним засобом, накладених на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

медичні показання — наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;

пристосування транспортного засобу — тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;

обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста / регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

Наприклад, якщо практичний іспит із кермування складався на автомобілі з автоматичною КПП, то в правах з'явиться відповідна позначка і їздити на авто з механікою буде заборонено. Також з'являться позначки про обмін водійських прав і видання їх дубліката.

[ + – ] У разі відкриття двох категорій прав іспит складається за вищою з них Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Внесені зміни й у процедуру складання іспитів на отримання водійських прав. У разі відкриття відразу двох категорій іспит складається за вищою з них. Такими вважаються категорії:

DE щодо D1E;

D щодо D1;

CE щодо C1E;

C щодо C1;

A щодо A1.

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До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.

Раніше Фокус повідомляв, що оформити водійські права тепер можна не виходячи з дому, а навчання в автошколі може відбуватися дистанційно.