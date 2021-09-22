Капсула часу: в Україні виявлена рідкісна 35-річна "Волга" без пробігу

У Львові знайдено "Волгу" ГАЗ-24М 1985 року в стані нового авто. З моменту покупки автомобіль простояв у гаражі.

Українець 35 років зберігав "Волгу" в опалювальному гаражі і ні разу не виїжджав на ній за цей час. Тепер це справжня капсула часу, яка зберегла навіть заводське мастило.

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[ + – ] "Волга" зберегла навіть заводське мастило

Про ідеально збережену ГАЗ-24М розповів блогер Roma Urraco, який знайшов автомобіль. "Волгу" придбали в 1985 році в магазині "Каштан", привезли додому і поставили в гараж на колодки. Власник пояснив, що вирішив купити "Волгу" дітям, але ті не користувалися машиною.

[ + – ] Автомобіль зберігали в опалювальному гаражі

Автомобіль не їздив 35 років, а на його одометрі красується пробіг у 29 км. Седан зберігся в повному оригіналі — саме таким він покинув заводські ворота. Тепер "Волга" ГАЗ-24М буде продана і, напевно, займе місце в чиїйсь колекції ретро-авто.

[ + – ] На одометрі "Волги" — пробіг 29 км

Слід зазначити, що версія ГАЗ-24М — досить-таки рідкісна, адже випускали її трохи більше року. Це перехідна модель від стандартної "Волги" до модернізованої ГАЗ-2410. Автомобілю змінили дизайн передньої частини, встановили нові сидіння, удосконалили двигун і гальмівну систему.

[ + – ] ГАЗ-24М 1985 з пробігом 29 км

Раніше Фокус розповідав, що в США виявили відразу 50 рідкісних ретро-автомобілів, причому практично всі вони однієї марки — Ford.