Занедбані скарби: півсотні ретро-авто виявили на старому складі (відео),

У Каліфорнії знайшли цілу колекцію старовинних автомобілів, заховану від сторонніх очей. Близько 50 машин початку ХХ століття роками стояли в непримітній коморі.

Відео зі складу ретро-авто опублікували на Youtube-каналі Classic Car Rescue. Примітно, що практично всі автомобілі — Ford випуску 20-30-х років. Це одна з найбільших колекцій довоєнних моделей цієї марки не тільки в США, але й в усьому світі.

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[ + – ] Власник колекції побажав залишитися невідомим

На відео можна розгледіти популярні масові Ford Model T, Model A і V8 найрізноманітніших модифікацій — седани, кабріолети, купе, пікапи і навіть вантажівки, що розвозять фургони. Деяким екземплярам — вже більше 100 років. Крім того, виявлені вантажні мотоцикли, старовинні меблі та склад із автозапчастинами.

[ + – ] Частина автомобілів чекає на реставрацію

Стан занедбаних автомобілів різний. Одні Ford відреставровані і мають чудовий вигляд — необхідно лише пил протерти. Інші машини проржавіли і вимагають реставрації. Мабуть, власник поступово відновлює авто, і до деяких просто не дійшла черга. Частина Ford зберегли історичні номерні знаки.

[ + – ] Колекція старовинних автомобілів, захована від сторонніх очей

До слова, про власника поки нічого невідомо, встановлено лише, що він не хоче продавати автомобілі. Крім того, він попросив не розголошувати точне місце знаходження складу з Ford.

До речі, раніше Фокус розповідав про ще більшу колекцію, що налічує 174 авто. Її нещодавно виставили на продаж.