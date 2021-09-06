У пилу та посліді: продається колекція унікальних авто вартістю майже 1,4 млн. доларів (відео)

Колекція зі 174 покритих пилом класичних автомобілів була виставлена на продаж в Instagram компанією London Barn Finds. Раритетні BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover та інші авто, включаючи Mercedes-Benz Ponton 200 1957 року і Porsche 911 1973 року зберігалися на складі в Тоттенгемі, поки муніципалітет не попросив його звільнити.

Невідомий бізнесмен збирав і зберігав свою колекцію на складі площею 45000 квадратних футів у Північному Лондоні більше десяти років. Склад належить місцевій муніципальній раді, яка займається реконструкцією району і попросила звільнити приміщення. Знайти інше настільки ж містке приміщення не вдалося, і машини виставили на продаж.

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[ + – ] Раритетні BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche та інші авто зберігалися на складі площею 45000 квадратних футів Фото: London Barn Finds

Організаторам аукціону довелося перебрати 15 ящиків зі старими квитанціями, податковими документами та історією обслуговування. В одних автомобілів немає номерних знаків, у інших — документів, а на деяких стоять номери з інших машин.

[ + – ] Багато авто, як цей Nissan 300ZX 1989 року, укриті товстим шаром пилу і пташиного посліду Фото: London Barn Finds [ + – ] Ще один автомобіль Land Rover з колекції Фото: London Barn Finds [ + – ] Деякі з автомобілів знаходяться в поганому стані і потребують серйозної реставрації, але як і раніше мають цінність Фото: London Barn Finds [ + – ] Один з дев'яти автомобілів Mini, наявних в колекції Фото: London Barn Finds [ + – ] Чорний BMW 635CSI 1989 року — бензинове купе з мотором об'ємом 3430 см3 і автоматичною коробкою передач з орієнтовною ціною понад 22 тис. Доларів Фото: London Barn Finds [ + – ] Mercedes-Benz Ponton 200 1957 року випуску Фото: London Barn Finds

Зараз раритети покриті товстим шаром пилу і пташиним послідом, що викликає побоювання за збереження їхнього лакофарбового покриття. Проте, як стверджує 35-річний Фредді Фісон (Freddie Fison), який проживає в Лондоні і допомагає продати колекцію, всі авто були справні і заїхали на склад своїм ходом.

[ + – ] Екскурсія по складу, де припадають пилом 174 ретро автомобіля

Найстаріший автомобіль, виставлений на продаж, це MG 1948 року народження, потім йде MG YB 1952 року народження, а третім — Morris Minor 1955 року. А трійка найдорожчих авто колекції має такий вигляд:

MG MGA 1960 випуску — близько 34 тис. доларів

Mercedes-Benz 350SL 1975 року за близько 25 тис. доларів

BMW 635CSI 1989 року — понад 22 тис. доларів

[ + – ] Салон найдорожчого авто колекції — MG MGA 1960 випуску — близько 34 тис. доларів Фото: London Barn Finds [ + – ] Низка автомобілів Mercedes-Benz потребує серйозної реставрації Фото: London Barn Finds

А найдешевший автомобіль у колекції — Citroen Berlingo 2000 року випуску, продається за ціною близько 140 доларів. Серед інших автомобілів, представлених London Barn Finds:

Triumph Spitfire MK4 1971 року

MG MGB 1973 року

Nissan 300ZX 1989 року

Mercedes 300SE 1986 року

VW Camper 1976 року

[ + – ] Volkswagen Westfalia Camper — переобладнана модель, яку продавали в 1950-х роках Фото: London Barn Finds

Організатори заявили, що всі непродані автомобілі будуть виставлені на eBay. Але, щоб познайомитися з рідкісними, класичними і раритетними автомобілями та мотоциклами, зовсім не обов'язково мчати в Лондон. Як уже повідомляв Фокус, зовсім скоро, в Києві пройде найбільший технічний фестиваль OldCarLand, на якому покажуть український кабріолет "Таврія", ЛАЗ для Олімпіади та інші ретро ексклюзиви.