У пилу та посліді: продається колекція унікальних авто вартістю майже 1,4 млн. доларів (відео)
Колекція зі 174 покритих пилом класичних автомобілів була виставлена на продаж в Instagram компанією London Barn Finds. Раритетні BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover та інші авто, включаючи Mercedes-Benz Ponton 200 1957 року і Porsche 911 1973 року зберігалися на складі в Тоттенгемі, поки муніципалітет не попросив його звільнити.
Невідомий бізнесмен збирав і зберігав свою колекцію на складі площею 45000 квадратних футів у Північному Лондоні більше десяти років. Склад належить місцевій муніципальній раді, яка займається реконструкцією району і попросила звільнити приміщення. Знайти інше настільки ж містке приміщення не вдалося, і машини виставили на продаж.
Організаторам аукціону довелося перебрати 15 ящиків зі старими квитанціями, податковими документами та історією обслуговування. В одних автомобілів немає номерних знаків, у інших — документів, а на деяких стоять номери з інших машин.
Зараз раритети покриті товстим шаром пилу і пташиним послідом, що викликає побоювання за збереження їхнього лакофарбового покриття. Проте, як стверджує 35-річний Фредді Фісон (Freddie Fison), який проживає в Лондоні і допомагає продати колекцію, всі авто були справні і заїхали на склад своїм ходом.
Найстаріший автомобіль, виставлений на продаж, це MG 1948 року народження, потім йде MG YB 1952 року народження, а третім — Morris Minor 1955 року. А трійка найдорожчих авто колекції має такий вигляд:
- MG MGA 1960 випуску — близько 34 тис. доларів
- Mercedes-Benz 350SL 1975 року за близько 25 тис. доларів
- BMW 635CSI 1989 року — понад 22 тис. доларів
А найдешевший автомобіль у колекції — Citroen Berlingo 2000 року випуску, продається за ціною близько 140 доларів. Серед інших автомобілів, представлених London Barn Finds:
- Triumph Spitfire MK4 1971 року
- MG MGB 1973 року
- Nissan 300ZX 1989 року
- Mercedes 300SE 1986 року
- VW Camper 1976 року
Організатори заявили, що всі непродані автомобілі будуть виставлені на eBay. Але, щоб познайомитися з рідкісними, класичними і раритетними автомобілями та мотоциклами, зовсім не обов'язково мчати в Лондон. Як уже повідомляв Фокус, зовсім скоро, в Києві пройде найбільший технічний фестиваль OldCarLand, на якому покажуть український кабріолет "Таврія", ЛАЗ для Олімпіади та інші ретро ексклюзиви.