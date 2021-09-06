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У пилу та посліді: продається колекція унікальних авто вартістю майже 1,4 млн. доларів (відео)

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Фото: London Barn Finds | Колекція зі 174 покритих пилом класичних автомобілів була виставлена на продаж

Колекція зі 174 покритих пилом класичних автомобілів була виставлена на продаж в Instagram компанією London Barn Finds. Раритетні BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover та інші авто, включаючи Mercedes-Benz Ponton 200 1957 року і Porsche 911 1973 року зберігалися на складі в Тоттенгемі, поки муніципалітет не попросив його звільнити.

Невідомий бізнесмен збирав і зберігав свою колекцію на складі площею 45000 квадратних футів у Північному Лондоні більше десяти років. Склад належить місцевій муніципальній раді, яка займається реконструкцією району і попросила звільнити приміщення. Знайти інше настільки ж містке приміщення не вдалося, і машини виставили на продаж.

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Раритетні BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche та інші авто зберігалися на складі площею 45000 квадратних футів
Фото: London Barn Finds

Організаторам аукціону довелося перебрати 15 ящиків зі старими квитанціями, податковими документами та історією обслуговування. В одних автомобілів немає номерних знаків, у інших — документів, а на деяких стоять номери з інших машин.

Багато авто, як цей Nissan 300ZX 1989 року, укриті товстим шаром пилу і пташиного посліду
Багато авто, як цей Nissan 300ZX 1989 року, укриті товстим шаром пилу і пташиного посліду
Фото: London Barn Finds
Ще один автомобіль Land Rover з колекції
Ще один автомобіль Land Rover з колекції
Фото: London Barn Finds
Деякі з автомобілів знаходяться в поганому стані і потребують серйозної реставрації, але як і раніше мають цінність
Деякі з автомобілів знаходяться в поганому стані і потребують серйозної реставрації, але як і раніше мають цінність
Фото: London Barn Finds
Один з дев'яти автомобілів Mini, наявних в колекції
Один з дев'яти автомобілів Mini, наявних в колекції
Фото: London Barn Finds
Чорний BMW 635CSI 1989 року — бензинове купе з мотором об'ємом 3430 см3 і автоматичною коробкою передач з орієнтовною ціною понад 22 тис. Доларів
Чорний BMW 635CSI 1989 року — бензинове купе з мотором об'ємом 3430 см3 і автоматичною коробкою передач з орієнтовною ціною понад 22 тис. Доларів
Фото: London Barn Finds
Mercedes-Benz Ponton 200 1957 року випуску
Mercedes-Benz Ponton 200 1957 року випуску
Фото: London Barn Finds
Багато авто, як цей Nissan 300ZX 1989 року, укриті товстим шаром пилу і пташиного посліду
Ще один автомобіль Land Rover з колекції
Деякі з автомобілів знаходяться в поганому стані і потребують серйозної реставрації, але як і раніше мають цінність
Один з дев'яти автомобілів Mini, наявних в колекції
Чорний BMW 635CSI 1989 року — бензинове купе з мотором об'ємом 3430 см3 і автоматичною коробкою передач з орієнтовною ціною понад 22 тис. Доларів
Mercedes-Benz Ponton 200 1957 року випуску

Зараз раритети покриті товстим шаром пилу і пташиним послідом, що викликає побоювання за збереження їхнього лакофарбового покриття. Проте, як стверджує 35-річний Фредді Фісон (Freddie Fison), який проживає в Лондоні і допомагає продати колекцію, всі авто були справні і заїхали на склад своїм ходом.

Екскурсія по складу, де припадають пилом 174 ретро автомобіля

Найстаріший автомобіль, виставлений на продаж, це MG 1948 року народження, потім йде MG YB 1952 року народження, а третім — Morris Minor 1955 року. А трійка найдорожчих авто колекції має такий вигляд:

  • MG MGA 1960 випуску — близько 34 тис. доларів
  • Mercedes-Benz 350SL 1975 року за близько 25 тис. доларів
  • BMW 635CSI 1989 року — понад 22 тис. доларів
інтер'єр ретро авто, реставрація, салон класичного автомобіля
Салон найдорожчого авто колекції — MG MGA 1960 випуску — близько 34 тис. доларів
Фото: London Barn Finds
інтер'єр ретро авто, реставрація, салон класичного автомобіля
Низка автомобілів Mercedes-Benz потребує серйозної реставрації
Фото: London Barn Finds

А найдешевший автомобіль у колекції — Citroen Berlingo 2000 року випуску, продається за ціною близько 140 доларів. Серед інших автомобілів, представлених London Barn Finds:

  • Triumph Spitfire MK4 1971 року
  • MG MGB 1973 року
  • Nissan 300ZX 1989 року
  • Mercedes 300SE 1986 року
  • VW Camper 1976 року
Volkswagen Westfalia Camper, кемпер, автодача, будинок на колесах, інтер'єр, ретро інтер'єр
Volkswagen Westfalia Camper — переобладнана модель, яку продавали в 1950-х роках
Фото: London Barn Finds

Організатори заявили, що всі непродані автомобілі будуть виставлені на eBay. Але, щоб познайомитися з рідкісними, класичними і раритетними автомобілями та мотоциклами, зовсім не обов'язково мчати в Лондон. Як уже повідомляв Фокус, зовсім скоро, в Києві пройде найбільший технічний фестиваль OldCarLand, на якому покажуть український кабріолет "Таврія", ЛАЗ для Олімпіади та інші ретро ексклюзиви.