В пыли и помете: продается коллекция уникальных авто стоимостью почти 1,4 млн. долларов (видео)

Огромная коллекция из 174 покрытых пылью классических автомобилей была выставлена на продажу в Instagram компанией London Barn Finds. Раритетные BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover и другие авто, включая Mercedes-Benz Ponton 200 1957 года и Porsche 911 1973 года, хранились на складе в Тоттенхэме, пока муниципалитет не попросил его освободить.

Неизвестный бизнесмен собирал и хранил свою коллекцию на складе площадью 45000 квадратных футов в Северном Лондоне более десяти лет. Склад принадлежит местному муниципальному совету, который занимается реконструкцией района и попросил освободить помещение. Найти другое столь же вместительное помещение не удалось и машины выставили на продажу.

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[ + – ] Раритетные BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche и другие авто хранились на складе площадью 45000 квадратных футов Фото: London Barn Finds

Организаторам аукциона пришлось перебрать 15 ящиков со старыми квитанциями, налоговыми документами и историей обслуживания. У одних автомобилей нет номерных знаков, у других – документов, а на некоторых стоят номера с других машин.

[ + – ] Многие авто, как этот Nissan 300ZX 1989 года, укрыты толстым слоем пыли и птичьего помета Фото: London Barn Finds [ + – ] Еще один автомобиль Land Rover из коллекции Фото: London Barn Finds [ + – ] Некоторые из автомобилей находятся в плохом состоянии и нуждаются в серьезной реставрации, но по-прежнему имеют ценность Фото: London Barn Finds [ + – ] Один из девяти автомобилей Mini, имеющихся в коллекции Фото: London Barn Finds [ + – ] Черный BMW 635CSI 1989 года - бензиновое купе с мотором объемом 3430 см3 и автоматической коробкой передач с ориентировочной ценой более 22 тыс. долларов Фото: London Barn Finds [ + – ] Mercedes-Benz Ponton 200 1957 года выпуска Фото: London Barn Finds

Сейчас раритеты покрыты толстым слоем пыли и птичьим пометом, что вызывает опасения за сохранность их лакокрасочного покрытия. Тем не менее, как утверждает 35-летний Фредди Фисон (Freddie Fison), проживающий в Лондоне и помогающий продать коллекцию, все авто были исправны и заехали на склад своим ходом.

[ + – ] Экскурсия по складу, где пылятся 174 ретро автомобиля

Самый старый автомобиль, выставленный на продажу, это MG 1948 года, затем идет MG YB 1952 года, а третьим — Morris Minor 1955 года. А тройка самых дорогих авто коллекции выглядит следующим образом:

MG MGA 1960 года выпуска – около 34 тыс. долларов

Mercedes-Benz 350SL 1975 года за около 25 тыс. долларов

BMW 635CSI 1989 года более 22 тыс. долларов

[ + – ] Салон самого дорогого авто коллекции - MG MGA 1960 года выпуска - около 34 тыс. долларов Фото: London Barn Finds [ + – ] Ряд автомобилей Mercedes-Benz нуждаются в серьезной реставрации Фото: London Barn Finds

А самый дешевый автомобиль в коллекции — Citroen Berlingo 2000 года выпуска, продается по цене около 140 долларов. Среди других автомобилей, представленных London Barn Finds:

Triumph Spitfire MK4 1971 года

MG MGB 1973 года

Nissan 300ZX 1989 года

Mercedes 300SE 1986 года

VW Camper 1976 года

[ + – ] Volkswagen Westfalia Camper - переоборудованная модели, которая продавалась в 1950-х годах Фото: London Barn Finds

Организаторы заявили, что все непроданные автомобили будут выставлены на eBay. Но, чтобы познакомиться с редкими, классическими и раритетными автомобилями и мотоциклами, совершенно не обязательно мчаться в Лондон. Как уже сообщал Фокус, совсем скоро, в Киеве пройдет самый крупный технический фестиваль OldCarLand, на котором покажут украинский кабриолет "Таврия", ЛАЗ для Олимпиады и другие ретро эксклюзивы.