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В пыли и помете: продается коллекция уникальных авто стоимостью почти 1,4 млн. долларов (видео)

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Фото: London Barn Finds | Коллекция из 174 покрытых пылью классических автомобилей была выставлена на продажу

Огромная коллекция из 174 покрытых пылью классических автомобилей была выставлена на продажу в Instagram компанией London Barn Finds. Раритетные BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover и другие авто, включая Mercedes-Benz Ponton 200 1957 года и Porsche 911 1973 года, хранились на складе в Тоттенхэме, пока муниципалитет не попросил его освободить.

Неизвестный бизнесмен собирал и хранил свою коллекцию на складе площадью 45000 квадратных футов в Северном Лондоне более десяти лет. Склад принадлежит местному муниципальному совету, который занимается реконструкцией района и попросил освободить помещение. Найти другое столь же вместительное помещение не удалось и машины выставили на продажу.

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Раритетные BMW, MG, Triumph, Nissan, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche и другие авто хранились на складе площадью 45000 квадратных футов
Фото: London Barn Finds

Организаторам аукциона пришлось перебрать 15 ящиков со старыми квитанциями, налоговыми документами и историей обслуживания. У одних автомобилей нет номерных знаков, у других – документов, а на некоторых стоят номера с других машин.

Nissan 300ZX, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация
Многие авто, как этот Nissan 300ZX 1989 года, укрыты толстым слоем пыли и птичьего помета
Фото: London Barn Finds
Nissan 300ZX, ретро авто, внедорожник, коллекция авто, реставрация
Еще один автомобиль Land Rover из коллекции
Фото: London Barn Finds
Porsche 911, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация
Некоторые из автомобилей находятся в плохом состоянии и нуждаются в серьезной реставрации, но по-прежнему имеют ценность
Фото: London Barn Finds
MINI, ретро авто, коллекция авто, реставрация
Один из девяти автомобилей Mini, имеющихся в коллекции
Фото: London Barn Finds
BMW 635CSI, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация
Черный BMW 635CSI 1989 года - бензиновое купе с мотором объемом 3430 см3 и автоматической коробкой передач с ориентировочной ценой более 22 тыс. долларов
Фото: London Barn Finds
Mercedes-Benz Ponton 200, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация
Mercedes-Benz Ponton 200 1957 года выпуска
Фото: London Barn Finds
Nissan 300ZX, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация
Nissan 300ZX, ретро авто, внедорожник, коллекция авто, реставрация
Porsche 911, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация
MINI, ретро авто, коллекция авто, реставрация
BMW 635CSI, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация
Mercedes-Benz Ponton 200, ретро авто, спортивные авто, коллекция авто, реставрация

Сейчас раритеты покрыты толстым слоем пыли и птичьим пометом, что вызывает опасения за сохранность их лакокрасочного покрытия. Тем не менее, как утверждает 35-летний Фредди Фисон (Freddie Fison), проживающий в Лондоне и помогающий продать коллекцию, все авто были исправны и заехали на склад своим ходом.

Экскурсия по складу, где пылятся 174 ретро автомобиля

Самый старый автомобиль, выставленный на продажу, это MG 1948 года, затем идет MG YB 1952 года, а третьим — Morris Minor 1955 года. А тройка самых дорогих авто коллекции выглядит следующим образом:

  • MG MGA 1960 года выпуска – около 34 тыс. долларов
  • Mercedes-Benz 350SL 1975 года за около 25 тыс. долларов
  • BMW 635CSI 1989 года более 22 тыс. долларов
интерьер ретро авто, реставрация, салон классического автомобиля
Салон самого дорогого авто коллекции - MG MGA 1960 года выпуска - около 34 тыс. долларов
Фото: London Barn Finds
интерьер ретро авто, реставрация, салон классического автомобиля
Ряд автомобилей Mercedes-Benz нуждаются в серьезной реставрации
Фото: London Barn Finds

А самый дешевый автомобиль в коллекции — Citroen Berlingo 2000 года выпуска, продается по цене около 140 долларов. Среди других автомобилей, представленных London Barn Finds:

  • Triumph Spitfire MK4 1971 года
  • MG MGB 1973 года
  • Nissan 300ZX 1989 года
  • Mercedes 300SE 1986 года
  • VW Camper 1976 года
Volkswagen Westfalia Camper, кемпер, автодача, дом на колесах, интерьер, ретро интерьер
Volkswagen Westfalia Camper - переоборудованная модели, которая продавалась в 1950-х годах
Фото: London Barn Finds

Организаторы заявили, что все непроданные автомобили будут выставлены на eBay. Но, чтобы познакомиться с редкими, классическими и раритетными автомобилями и мотоциклами, совершенно не обязательно мчаться в Лондон. Как уже сообщал Фокус, совсем скоро, в Киеве пройдет самый крупный технический фестиваль OldCarLand, на котором покажут украинский кабриолет "Таврия", ЛАЗ для Олимпиады и другие ретро эксклюзивы.