Скоро OldCarLand: на нем покажут украинский кабриолет "Таврия", ЛАЗ для Олимпиады и другие ретро эксклюзивы

С 17 по 19 сентября в Государственном музее авиации им О.К. Антонова пройдет крупнейший технический ретро-фестиваль OldCarLand. Тема осеннего фестиваля: "Сделано в Украине". А значит, будет много редкой отечественной техники. И не только.

На ул. Медовая, 1 в Киеве среди многочисленных самолетов и вертолетов в очередной раз будут показаны сотни единиц старых автомобилей, грузовиков, автобусов, велосипедов, мопедов, мотороллеров, мотоциклов и военной техники со всего мира – некоторым из которых уже более 80 лет.

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Фото: Фокус

На красной дорожке этого фестиваля будут представлены машины, с которых начинался украинский автопром, модели, которые стали родными для многих украинских семей и знаковыми для отечественной автоистории.

Например, один из двух сохранившихся кабриолетов "Таврия" из ограниченной партии, произведенной на АвтоЗАЗ. Или автобус ЛАЗ, который возил первых украинских олимпийцев. А еще отечественный внедорожник ЛуАЗ, словно сошедший с конвейера и весь модельный ряд "Запорожцев".

На экспозиции "Капсула времени" представят автомобили, которые несмотря на время сохранились практически в идеальном состоянии и имеют минимальный пробег. В тоже время, на "Олдкарленд" можно будет увидеть удивительные находки, как например — Opel P4. Этот раритет 1935 года выпуска недавно был найден в сарае под Киевом в комплектном и рабочем состоянии.

Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус

Кроме этого, на осеннем OldCarLand 2021 традиционно станет площадкой для демонстрации самых свежих работ лучших реставрационных мастерских Украины и ближнего зарубежья.

Программа фестиваля включает не только презентации ретро машин, а также многочисленные конкурсы, соревнование в водительском мастерстве на ретро технике, конкурс "Элеганции", показы ретромоды, соревнования среди детей на педальных машинах и многое другое.

Фото: Фокус Фото: Фокус

Мероприятие организует клуб технической классики OldCarServiсe, а билеты можно приобрести на karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А. К. Антонова в дни проведения мероприятия.