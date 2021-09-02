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Скоро OldCarLand: на нем покажут украинский кабриолет "Таврия", ЛАЗ для Олимпиады и другие ретро эксклюзивы

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Ретро, ретро авто, ретро мотоциклы, самолеты, Музей авиации, ОлдКарЛенд, OldCarLand
На OldCarLand демонстрируют работы лучшие коллекционеры и реставрационные мастерские Украины и ближнего зарубежья

С 17 по 19 сентября в Государственном музее авиации им О.К. Антонова пройдет крупнейший технический ретро-фестиваль OldCarLand. Тема осеннего фестиваля: "Сделано в Украине". А значит, будет много редкой отечественной техники. И не только.

На ул. Медовая, 1 в Киеве среди многочисленных самолетов и вертолетов в очередной раз будут показаны сотни единиц старых автомобилей, грузовиков, автобусов, велосипедов, мопедов, мотороллеров, мотоциклов и военной техники со всего мира – некоторым из которых уже более 80 лет.

Фото: Фокус

На красной дорожке этого фестиваля будут представлены машины, с которых начинался украинский автопром, модели, которые стали родными для многих украинских семей и знаковыми для отечественной автоистории.

Например, один из двух сохранившихся кабриолетов "Таврия" из ограниченной партии, произведенной на АвтоЗАЗ. Или автобус ЛАЗ, который возил первых украинских олимпийцев. А еще отечественный внедорожник ЛуАЗ, словно сошедший с конвейера и весь модельный ряд "Запорожцев".

На экспозиции "Капсула времени" представят автомобили, которые несмотря на время сохранились практически в идеальном состоянии и имеют минимальный пробег. В тоже время, на "Олдкарленд" можно будет увидеть удивительные находки, как например — Opel P4. Этот раритет 1935 года выпуска недавно был найден в сарае под Киевом в комплектном и рабочем состоянии.

Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль

Кроме этого, на осеннем OldCarLand 2021 традиционно станет площадкой для демонстрации самых свежих работ лучших реставрационных мастерских Украины и ближнего зарубежья.

Программа фестиваля включает не только презентации ретро машин, а также многочисленные конкурсы, соревнование в водительском мастерстве на ретро технике, конкурс "Элеганции", показы ретромоды, соревнования среди детей на педальных машинах и многое другое.

Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус
Ретро авто, ретро, старинные авто, ретро мото, ОлдКарЛенд, выставка, фестиваль
Фото: Фокус

Мероприятие организует клуб технической классики OldCarServiсe, а билеты можно приобрести на karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А. К. Антонова в дни проведения мероприятия.