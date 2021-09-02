Скоро OldCarLand: на ньому покажуть український кабріолет "Таврія", ЛАЗ для Олімпіади й інші ретро ексклюзиви

Із 17 по 19 вересня в Державному музеї авіації ім О. К. Антонова пройде найбільший технічний ретро-фестиваль OldCarLand. Тема осіннього фестивалю: "Зроблено в Україні". А значить, буде багато рідкісної вітчизняної техніки. І не тільки.

На вул. Медова, 1 у Києві серед численних літаків і вертольотів укотре будуть показані сотні одиниць старих автомобілів, вантажівок, автобусів, велосипедів, мопедів, моторолерів, мотоциклів і військової техніки з усього світу — деяким з яких вже понад 80 років.

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Фото: Фокус

На червоній доріжці цього фестивалю будуть представлені машини, з яких починався український автопром, моделі, які стали рідними для багатьох українських сімей і знаковими для вітчизняної автоісторії.

Наприклад, один із двох збережених кабріолетів "Таврія" з обмеженої партії, виробленої на АвтоЗАЗ. Або автобус ЛАЗ, який возив перших українських олімпійців. А ще вітчизняний позашляховик ЛуАЗ, який немов зійшов із конвеєра і весь модельний ряд "Запорожців".

На експозиції "Капсула часу" представлять автомобілі, які незважаючи на час збереглися практично в ідеальному стані та мають мінімальний пробіг. У той же час, на "Олдкарленд" можна буде побачити дивовижні знахідки, як наприклад — Opel P4. Цей раритет 1935 року випуску нещодавно був знайдений в сараї під Києвом у комплектному та робочому стані.

Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус

Крім цього, на осінньому OldCarLand 2021 традиційно стане майданчиком для демонстрації найсвіжіших робіт кращих реставраційних майстерень України і ближнього зарубіжжя.

Програма фестивалю враховує не тільки презентації ретро машин, а також численні конкурси, змагання у водійській майстерності на ретро техніці, конкурс "Елеганції", покази ретромоди, змагання серед дітей на педальних машинах і багато іншого.

Фото: Фокус Фото: Фокус

Захід організовує клуб технічної класики OldCarServiсe, а квитки можна придбати на karabas.com або в касах Державного музею авіації імені А. К. Антонова в дні проведення заходу.