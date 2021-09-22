Заброшенные сокровища: полсотни ретро-авто обнаружили на старом складе (видео),

В Калифорнии нашли целую коллекцию старинных автомобилей, спрятанную от сторонних глаз. Около 50 машин начала ХХ века годами стояли в неприметном амбаре.

Видео со склада ретро-авто опубликовали на Youtube-канале Classic Car Rescue. Примечательно, что практически все автомобили – Ford выпуска 20-30-х годов. Это одна из крупнейших коллекций довоенных моделей этой марки не только в США, но и во всем мире.

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[ + – ] Владелец коллекции пожелал остаться неизвестным

На видео можно разглядеть популярные массовые Ford Model T, Model A и V8 самых разных модификаций – седаны, кабриолеты, купе, пикапы и даже развозные фургоны. Некоторым экземплярам – уже больше 100 лет. Кроме того, обнаружены винтажные мотоциклы, старинная мебель и склад с автозапчастями.

[ + – ] Часть автомобилей ожидают реставрацию

Состояние заброшенных автомобилей разное. Одни Ford отреставрированы и выглядят превосходно – необходимо лишь пыль протереть. Другие машины проржавели и требуют реставрации. По-видимому, владелец постепенно восстанавливает авто и до некоторых – попросту не дошла очередь. Часть Ford сохранили исторические номерные знаки.

[ + – ] Коллекция старинных автомобилей, спрятанная от посторонних глаз

К слову, о владельце пока ничего неизвестно, установлено только, что он не хочет продавать автомобили. Кроме того, он попросил не разглашать точное место нахождения склада с Ford.

Кстати, ранее Фокус рассказывал о еще большей коллекции, насчитывающей 174 авто. Ее недавно выставили на продажу.