Капсула времени: в Украине обнаружена редкая 35-летняя Волга без пробега

Во Львове найдена Волга ГАЗ-24М 1985 года в состоянии нового авто. С момента покупки автомобиль простоял в гараже.

Украинец 35 лет хранил Волгу в отапливаемом гараже и ни разу не выезжал на ней за это время. Теперь это настоящая капсула времени, сохранившая даже заводскую смазку.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Волга сохранила даже заводскую смазку

Об идеально сохраненном ГАЗ-24М рассказал блогер Roma Urraco, нашедший автомобиль. Волгу приобрели в 1985 году в магазине "Каштан", привезли домой и поставили в гараж на колодки. Владелец объяснил, что решил купить Волгу детям, но те не пользовались машиной.

[ + – ] Автомобиль хранили в отапливаемом гараже

Автомобиль не ездил 35 лет, а на его одометре красуется пробег в 29 км. Седан сохранился в полном оригинале – именно таким он покинул заводские ворота. Теперь Волга ГАЗ-24М будет продана и наверняка займет место в чьей-то коллекции ретро-авто.

[ + – ] На одометре Волги - пробег в 29 км

Следует отметить, что версия ГАЗ-24М – довольно-таки редкая, ведь выпускали ее немногим более года. Это переходная модель от стандартной Волги к модернизированному ГАЗ-2410. Автомобилю изменили дизайн передней части, установили новые сиденья, усовершенствовали двигатель и тормозную систему.

[ + – ] ГАЗ-24М 1985 года с пробегом 29 км

Ранее Фокус рассказывал, что в США обнаружили сразу 50 редких ретро-автомобилей, причем практически все они одной марки – Ford.