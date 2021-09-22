Капсула времени: в Украине обнаружена редкая 35-летняя Волга без пробега
Во Львове найдена Волга ГАЗ-24М 1985 года в состоянии нового авто. С момента покупки автомобиль простоял в гараже.
Украинец 35 лет хранил Волгу в отапливаемом гараже и ни разу не выезжал на ней за это время. Теперь это настоящая капсула времени, сохранившая даже заводскую смазку.
Об идеально сохраненном ГАЗ-24М рассказал блогер Roma Urraco, нашедший автомобиль. Волгу приобрели в 1985 году в магазине "Каштан", привезли домой и поставили в гараж на колодки. Владелец объяснил, что решил купить Волгу детям, но те не пользовались машиной.
Автомобиль не ездил 35 лет, а на его одометре красуется пробег в 29 км. Седан сохранился в полном оригинале – именно таким он покинул заводские ворота. Теперь Волга ГАЗ-24М будет продана и наверняка займет место в чьей-то коллекции ретро-авто.
Следует отметить, что версия ГАЗ-24М – довольно-таки редкая, ведь выпускали ее немногим более года. Это переходная модель от стандартной Волги к модернизированному ГАЗ-2410. Автомобилю изменили дизайн передней части, установили новые сиденья, усовершенствовали двигатель и тормозную систему.
Ранее Фокус рассказывал, что в США обнаружили сразу 50 редких ретро-автомобилей, причем практически все они одной марки – Ford.