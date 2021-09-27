Штрафи і терміни: як в Україні карають водіїв електросамокатів

До водіїв електросамокатів суди ставляться як до повноцінних учасників дорожнього руху. У Єдиному судовому реєстрі значаться як адміністративні, так і кримінальні справи.

В Україні почали карати водіїв електросамокатів за порушення Правил дорожнього руху. Наразі в Єдиному судовому реєстрі вже зафіксовано 16 справ, пов'язаних з ДТП за участю самокатів. Про це повідомляє державний сервіс Opendatabot.

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Більшість ДТП за участю електросамокатів кваліфікуються судами як адміністративні правопорушення. Їхня кількість постійно зростає, збільшуються і штрафи — якщо в минулому році порушники оплачували 340 гривень, то тепер — уже 850 гривень.

Як правило, аварії трапляються через неуважність водіїв самокатів або інших учасників дорожнього руху. Зафіксовані ДТП на пішохідних переходах, а також під час зупинки і виходу з авто.

[ + – ] У деяких ДТП зафіксовані тілесні ушкодження середньої тяжкості Фото: Xiaomi

Втім, три справи кваліфіковані як кримінальні. Пов'язано це з нанесенням тілесних ушкоджень при ДТП.

Зокрема, у справі №336/7734/20 водія самоката визнали винною за ст. 291 Кримінального Кодексу України (Порушення чинних на транспорті правил) і призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік умовно, компенсації вартості лікування (112 160 гривень), моральної шкоди в розмірі 23 000 гривень та половини витрат на юридичний супровід.

Повідомляється, що мати з дитиною їхали на самокаті по тротуару і зачепили жінку. Постраждала отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, провела тривалий час у лікарні і їй довелося встановити ендопротез.

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У справі №303/1650/21 встановлено, що водій самоката не впорався з керуванням і збив дівчину на велосипеді. У постраждалої діагностували струс мозку, численні забої обличчя і переломи, що кваліфікували як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водія самоката також визнали винним за ст. 291 КК України і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних податком мінімумів (3400 грн). Крім того, він зобов'язаний сплатити потерпілій 37 216 гривень компенсації матеріального збитку і 70 000 гривень — компенсації моральної шкоди.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ужгороді з'явилися патрульні поліцейські на самокатах. Техніка дісталася їм безкоштовно.