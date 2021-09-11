Закарпатські патрульні першими в Україні пересіли на електросамокати (фото)

За допомогою електросамокатів патрульні почали стежити за порядком в центрі Ужгорода. Новий транспорт дістався їм абсолютно безкоштовно.

Поліцейські Ужгорода першими в Україні почали патрулювати вулиці на електросамокатах. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив начальник патрульної поліції Закарпатській області Юрій Марценишин.

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На опублікованих фото дві жінки-патрульні позують з самокатами, раму яких пофарбували в кольори національного прапора України, однак жовтий, опинився зверху. Поверх написали "Патрульна поліція Закарпаття". Судячи по знімках, автопарк поліцейських поповнили всього два елекстросамоката.

Прес-служба регіональної патрульної поліції підтвердила виданню "Сегодня" факт патрулювання на нових транспортних засобах:

"У патрульної поліції Закарпатській області дійсно з'явилися службові електросамокати. Дві одиниці. Підкреслюємо, що ми — єдині, хто буде патрулювати і на такому транспорті".

У коментарях до посту Юрія Марценішіна журналіст Віталій Глагола додав, що електросамокати поліції подарувала ужгородська компанія з прокату під назвою Vevi. За його словами, на це придбання не витратило ні копійки з державного бюджету. Vevi на своїй сторінці в Facebook заявила, що подарує поліцейським Ужгорода ще один самокат, якщо їм сподобається патрулювати центр міста на такому виді транспорту.

Раніше з'явилася інформація, що в Ужгороді п'яна жінка накинулася на поліцейських і вирвала сережку з вуха правоохоронця. Як стверджує прес-служба, автомобіль таксі зупинили за порушення правил дорожнього руху, після чого пасажири почали вести себе неадекватно. В результаті поліція затримала і городянку, і її супутника.

Писали також, що Кабмін розглядає можливість реєстрації електросамокатів і моноколес в МВС. За словами блогера Сергія Лямець, Мінінфраструктури вже підготувала проект постанови.

Повідомлялося, що житель Полтави вкрав електросамокат і намагався втопити його у ванній, щоб замести сліди. Поліцейські вирахували місце розташування транспорту по трекеру і наткнулися прямо на чоловіка, який вивозив його з під'їзду.