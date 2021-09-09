Ідея Кабміну реєструвати в МВС електросамокати - це переділ шерінгового ринку - Сергій Лямець

Уряд розглядає можливість реєструвати тяжкі самокати та моноколеса в МВС з отриманням державних номерів. Про це повідомив журналіст і блогер Сергій Лямець, передає "УНІАН".

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"Робоча група Міністерства інфраструктури підготувала проект Постанови Кабміну про Тимчасовий Порядок користування персональним електротранспортом. За проектом постанови, "легкий" електротранспорт повинен мати потужність двигуна до 1 кВт (для моноколес — до 1,4 кВт) і масу до 20 кг. Якщо він потрапляє під ці критерії — не підлягає реєстрації в МВС. А от персональний електротранспорт, обладнаний електродвигуном потужністю більше 1 кВт (більше 1,4 кВт для самобалансуючих пристроїв) та масою більше 20 кг, пропонують вважати "тяжким". Транспортні засоби, які не відповідають критеріям "легкого" персонального електротранспорту підлягатимуть державній реєстрації в МВС", — повідомляє на власній сторінці у мережі Facebook журналіст.

На думку журналіста, спроба примусити власників самокатів реєструвати транспорт та отримувати номери – це елемент маркетингових війн одного із міжнародних шерінгових сервісів, що прагне ускладнити роботу конкурентів. Такі ініціативи не лише зашкодять кільком операторам прокату самокатів, а й зіпсують настрій тисячам приватних власників сучасних електросамокатів та моноколіс, вважає журналіст.

"Операторам, які здають в оренду "не-легкі" самокати, доведеться пройти сім кіл пекла — йти в МВС, платити великі гроші, проходити процедури. І не факт, що на цьому всі проблеми закінчаться. Цілком очевидно, що обмеження в 20 кг — це не випадково, тому що далеко не всі самокати, що працюють на орендному ринку, легші 20 кг. Сучасний прокатний самокат, обладнаний двома гальмівними ручками, амортизаторами і ємною батареєю, запросто важить більше 20 кг. Маса наганяється за рахунок додаткового обладнання для безпеки і стійкості, адже мова йде про прокат. Самокат повинен мати хороший запас міцності "від дурня" і від зносу, підвищені критерії безпеки та більшого розміру змінну батарею. Обмеження маси — це суто українське ноу-хау. Як і реєстрація в МВС. Таким чином, ми маємо справу з чистим лобізмом. Уряд збирається "повирішувати" для одних бізнесів проти інших", — стверджує Лямець.

Журналіст також звернув увагу на цікавий факт — учасник робочої групи зі сторони Міністерства Інфраструктури, радник Кабінету Міністрів, адвокат Віталій Власюк, водночас є керуючим партнером та засновником компанії ePravo, яка надає юридичні послуги компанії BOLT. Саме самокати цієї прокатної компанії мають вагу нижчу за 20 кг., — стверджує Лямець.

Журналіст звернувся до Міністра інфраструктури, Олександра Кубракова з проханням звернути увагу на діяльність робочої групи, яка готує проект "Постанови Кабміну про Тимчасовий Порядок Користування персональним електротранспортом", та залучити до консультацій з підготовки законодавчої бази всіх шеренгових операторів.

Згідно з опублікованим Лямцем проектом постанови Кабміну, користувачі персонального електротранспорту мають бути не молодше 14-річного віку. Користувач персонального електротранспорту повинен рухатись на електротранспорті в порядку наступної пріоритетності: по велосипедних доріжках і велосмугах; якщо немає велосипедних доріжок/велосмуг – по тротуару, пішохідній зоні, пішохідній доріжці, узбіччі зі швидкістю руху не більше 15 км/год та наданням безумовного пріоритету пішоходам; якщо немає можливості рухатись по тротуару або такий відсутній – по правому краю проїзної частини дороги, вулиці, в тому числі смуги для руху маршрутних транспортних засобів.

Також, користувачам електротранспорту заборонять перевозити пасажирів, пропонують не рухатись на електротранспорті проти напрямку руху. За можливості, використання електротранспорту повинно бути застраховане. Чи будуть власників штрафувати за відсутність страхування – в проекті Постанови Кабміну не пояснюється.