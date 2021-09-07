У Полтаві чоловік вкрав електросамокат, а потім намагався втопити його у ванній

Викрадач самоката, замітаючи сліди, набрав повну ванну води і затопив нижній поверх

Житель Полтави вкрав на стоянці електросамокат, після чого, щоб приховати сліди, у себе вдома намагався втопити його у ванній з водою. Про це повідомляє полтавський телеканал Poltavske TV.

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За словами представниці охоронної служби Юлії Вербицької, оперативна група, яка приїхала на місце трекера самоката, помітила, що чоловік вивозить із під'їзду вкрадений транпсорт.

"Як з'ясувалося, чоловік притягнув самокат додому, набрав повну ванну води і намагався втопити в ній цей самокат", — розповіла Вербицька.

Охорона виявила, що вся квартира була залита водою, — волога потрапила на нижні поверхи, але мешканці будинку швидко зреагували і перекрили воду.

За словами представниці компанії Анастасії Рафлюк, наразі зловмисником займається поліція. Після ретельного техогляду з'ясувалося, що самокат цілком справний — його повернули назад на стоянку.

За статистикою, у Полтаві за останній місяць було скоєно близько 70 спроб викрадення. На сигнали про викрадення самокатів приїжджає й поліція. Вони встановлюють особу викрадача і відкривають кримінальне провадження за фактом крадіжки.

На сьогодні у Полтаві доступні 150 електросамокатів, які можна взяти напрокат. Кожен із них обладнаний GPS-трекером, який попереджає охоронців про спроби викрадення.

У липні ми повідомляли про новий законопроект Верховної Ради, який говорить про правила використання електросамокатів і штрафи за їх порушення. Згідно з новими правилами ДР порушники на двоколісному транспорті можуть бути оштрафовані на 340 грн.