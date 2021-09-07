В Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной

Угонщик самоката, заметая следы, набрал полную ванну воды и затопил нижний этаж

Житель Полтавы украл на стоянке электросамокат, после чего, чтобы замести следы, у себя дома пытался утопить его в ванной с водой. Об этом сообщает полтавский телеканал Poltavske TV.

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По словам представителя охранной службы Юлии Вербицкой, оперативная группа, приехавшая на место трекера самоката, заметила, что мужчина вывозит из подъезда украденный транпсорт.

"Как выяснилось, мужчина притащил самокат домой, набрал полную ванну воды и пытался утопить в ней этот самокат",- рассказала Вербицкая.

Охрана обнаружила, что вся квартира была залита водой, — влага попала на нижние этажи, но жители дома быстро среагировали и перекрыли воду.

По словам представительницы компании Анастасии Рафлюк, на данный момент злоумышленником занимается полиция. После тщательного техосмотра выяснилось, что самокат вполне исправен – его вернули обратно на стоянку.

По статистике в Полтаве за последний месяц было совершено около 70 попыток угона. На сигналы об угоне самокатов приезжает и полиция. Они устанавливают личность угонщика и открывают уголовное производство по факту воровства.

На сегодняшний день в Полтаве доступны 150 электросамокатов, которые можно взять напрокат. Каждый из них оборудован GPS-трекером, который предупреждает охранников о попытках угона.

В июле мы сообщали о новом законопроекте Верховной Рады , который говорит о правилах использования электросамокатов и штрафах за их нарушении. Согласно новых правил ДД нарушители на двухколесном транспорте могут быть оштрафованы на 340 грн