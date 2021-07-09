Водителей электросамокатов смогут штрафовать за нарушение ПДД: законопроект уже в Раде

Изменения также коснутся водителей сигвеев, гироскутеров и сегвилов. Им придется соблюдать ПДД и оплачивать штрафы, если нововведения вступят в силу.

9 июля Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новых законопроекта с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушения. Документы опубликованы на официальном сайте парламента.

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Внефракционный народный депутат Андрей Деркач, предлагает дополнить закон "О дорожнем движении" и признать его участниками людей на самобалансирующих транспортных электросредствах, таких как электросамокаты, гироскутеры, сигвей, сегвилы. Если законопроекты примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать ПДД, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.

Проект №5731 содержит новую статью 19-2, согласно которой право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им разрешат передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.

В законопроекте прописаны обязанности водителей электротранспорта:

ездить в застегнутом мотошлеме;

не перевозить пассажиров;

использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;

не отвлекаться во время движения;

не перевозить грузы, мешающие управлению.

В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и внешними световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.

Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта по части административной ответственности. Для них действуют такие штрафы:

Нарушение ПДД — 340 гривен;

Нарушения ПДД в состоянии опьянения — 680 гривен;

Создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Ранее в Запорожье удовлетворили иск пенсионерки, которая сломала бедро из-за наезда электросамоката на тротуаре. Пока такой транспорт не считается участниками дорожного движения, однако водителя уже признали виновной в нарушении правил на транспорте и приговорили к одному году лишения свободы условно.

Суд Шевченковского района признал самокат транспортным средством, как устройство, предназначенное для перевозки людей или груза — такое определение прописано в пункте 1.10 ПДД. Пункт 11.13, в свою очередь, запрещеает движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.