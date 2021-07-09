Признать электросамокат транспортным средством: решение суда и новый законопроект

В Запорожье удовлетворили гражданский иск пенсионерки, которая пострадала в результате наезда электросамоката, а в Верховную Раду внесен законопроект с поправками в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Электросамокаты и их водители до сих пор остаются, фактически, вне правового поля, поскольку в Правилах дорожного движения для них нет четкого определения, а значит, они не являются участниками дорожного движения и в случае ДТП не могут привлекаться к административной ответственности. Тем не менее некоторые украинские суды своими решениями все же создают прецеденты, которые рано или поздно приведут к урегулировании данной правовой коллизии.

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[ + – ] Сегодня в Украине электросамокаты передвигаются как по проезжей части, так и по тротуарам

Так, в Шевченковском районном суде города Запорожье был удовлетворен гражданский иск пожилой женщины, которая была травмирована в результате наезда электросамоката.

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Согласно записи в Едином государственном реестре судовых решений, при рассмотрении дела № 336/7734/20 суд вынес обвинительный приговор: водительницу самоката признали виновной в нарушении правил на транспорте (статья 291 УК Украины).

Как следует из материала дела, в июне 2020 года женщина. управлявшая электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершила наезд на пешехода — пожилую женщину, которая в результате получала травмы средней тяжести (перелом шейки бедра).

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Суд признал электросамокат транспортным средством как устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов. Определение содержится в пункте 1.10 Правил дорожного движения. А пунктом 11.13 Правил дорожного движения запрещено движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Виновнице столкновения назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемой:

Материальный ущерб — 102 тысячи 159 грн

Моральный ущерб — 23 тысячи грн

Расходы на юридическую помощь — 2350 грн

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Кроме того, 5 июля 2021 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5732 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение Правил дорожного движения лицами, управляющими самобалансируемыми транспортными средствами, оборудованными электродвигателями (электросамокат, сигвей, сегвил, гироскутер)".

Законопроектом предлагается внести изменение в часть вторую статьи 127 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных". После слов "и лицами, которые управляют велосипедами" добавить слова "самобалансируемыми транспортными средствами, оборудованными электродвигателями (электросамокат, сигвей, сегвил , гироскутер)".

Ранее Фокус рассказывал, что по мнению глава Совета Киева по урбанистике Виталия Селика, электросамокаты не будут ездить по дорогам, даже если принять закон об этом. Эксперт уверен, что даже если в законе оставят норму, предписывающую пользователям персонального электротранспорта передвигаться по автомобильным дорогам, то вряд ли это требование будут соблюдать.