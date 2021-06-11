Электросамокаты не будут ездить по дорогам, даже если принять закон об этом, – эксперт

Резко возросшее количество легкого персонального транспорта должно мотивировать местную власть строить велодорожки и специальные переезды.

За период пандемии украинцы массово пересели на легкий персональный транспорт (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры). Однако это не нравится пешеходам, которые перестали чувствовать себя в безопасности на тротуарах. Еще в сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен урегулировать вопрос передвижения электросамокатов. До второго чтения документ пока не дошел: не могут договориться, где же все-таки должен ездить мини-электротранспорт. Об этом пишет Фокус в статье "Самокатный бум".

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Как считает глава Совета Киева по урбанистике Виталий Селик, даже если в законе оставят норму, предписывающую пользователям персонального электротранспорта передвигаться по автомобильным дорогам, то вряд ли это требование будут соблюдать. "Нет смысла внедрять запрет, который никто не будет контролировать", — подчеркивает киевский урбанист.

Выходом из ситуации может стать развитие сети велодорожек, которых сегодня недостаточно для нормального движения по городу. Селик надеется, что популярность электросамокатов мотивирует местную власть создать развернутую инфраструктуру. В этом случае они не будут мешать пешеходам на тротуарах, но и не станут подвергаться опасности на дорогах.

Напомним, Фокус также писал, почему люди на самокатах и моноколесах стали проблемой на дорогах.

Периодически самокаты наезжают на пешеходов или сталкиваются друг с другом. Несколько таких дел уже рассматривалось в украинских судах, однако из-за отсутствия законодательства судьи не знают, как классифицировать такой транспорт.