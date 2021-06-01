Правила не для всех. Почему люди на самокатах и моноколесах стали проблемой на дорогах

Недавно ехала вечером за рулем. И тут на проезжую часть резко выруливает парень на электросамокате, без шлема, без отражателей. И практически у меня под колесами. И это вам не велосипедисты, которые знают хоть какие-то правила.

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Меня и парня спасло только то, что я достаточно опытный водитель с большим стажем за рулем, в городе езжу со скоростью 50-60 км/час. И вполне расслабленно пропускаю вечно спешащих, ревущих и рвущихся куда-то людей на машинах и мотоциклах.

Люди на самокатах и моноколесах на дороге — это абсолютно другая каста. И их стало очень много и не в тех местах, где это допустимо (хотя, если правил для них нет, то не понятно, где допустимо, а где нет).

Хорошо, если эти ребята хотя бы приблизительно знают ПДД. Но, в основном, они их не знают, и постоянно мешают движению транспорта, и умудряются ездить по полосам для авто и автобусов, кидаться под колеса.

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А если едут по пешеходной зоне, то могут и наехать на пешехода, если тот не успеет отскочить. Многие из них ездят без шлемов и отражателей.

Это все грустно. Но надо что-то решать с правилами езды этих ребят. Кто это, интересно, должен делать? Это в ВР вносится какой-то законопроект или куда? Депутаты, вы не в курсе?

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