Берегите своих соседей: как люди, живущие рядом, становятся частью вашего мира

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Как вы уже поняли или помните из моих сообщений — я человек безнадежно сложный. Это нормальная история для интровертов. Но речь не об этом. Сегодня о моих соседях по подъезду. Это совершенно разные люди, разного возраста, разного семейного положения, разных профессий. С собаками или без. Котов у нас нет. Подъезд собачников какой-то.

Есть одна тетя с 4 этажа, любит котов, поэтому собирает их утром и вечером и кормит. Это нам, собачникам, не очень нравится, но ты же ей не запретишь.

Есть Ирка. Она живет с мужем, сыном 18 лет и отцом. Ирка сильная и самостоятельная женщина. Решала. У нее можно спросить что угодно. Хоть о ветеринарной клинике, куда она возит свою собаку. Хоть, о контакте врача или косметолога, которые здесь есть локально. Еще Ирка может привезти с дачи огурцы и помидоры и раздать половине подъезда. Ирка может приготовить холодец на Новый год и тоже поделиться, потому что я не умею варить холодец. С Иркой я как интроверт могу на полчаса стать экстравертом и поболтать у подъезда о жизни или последнем налете "шахедов" и ракет. Ирка присматривала за моей малышкой, когда у нас болела няня или няни вообще не было. Ирка меня иногда читает, так что осторожно с выражениями в ее сторону.

Есть тетя Таня с первого этажа, ее квартира прямо под нами. Она добрая, спокойная. Мы несколько раз ее заливали, причем мы сами не понимали, где и откуда вода и капает. Пока нашли, заменили то трубу, то ванну, но сделали. Ей не раз мы оставляли свою собаку, когда уезжали куда-то от трех дней до недели. Она настолько добрая и приятная, что мой младший ребенок не раз говорил:

- Вот бы мне такую бабушку!

Есть еще разные люди, имен которых я даже тогда не знала, которым я зимой давала лопату, чтобы откопать машину, а они мне на стекло лили какую-то фигню, благодаря которой быстро тает лед.

И странно то, что эти люди — они же мне не родственники, не друзья. Мы просто живем в одном подъезде и дворе. Мы просто открыты и готовы помочь в разных ситуациях. И это так греет душу.

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