"Первое лето для того, чтобы по-другому взглянуть на многие глубокие и важные для меня вещи". Мнение.

Первое лето, на которое мы с вами не строили планы, почти закончилось. Многие, находясь под обстрелами, строили планы, как выжить.

Но. Наши активно продвигаются на южном направлении, и делают "бавовну" в Крыму.

Первое лето, которое мы были на даче все вместе, и родители бывшего мужа были нам только рады.

Первое лето, когда у меня полное взаимопонимание и позитивное общение с бывшим мужем.

Первое лето для того, чтобы по-другому взглянуть на многие глубокие и важные для меня вещи.

Первое лето, когда точно не нужно судорожно думать об отпуске, потому что его не будет. Но можно отдыхать телом и душой раз в неделю.

Первое лето, когда я смогла перепеть вокально сложную песню с симфоническим оркестром.

Первое лето, когда я не пью антидепрессанты, а улыбаюсь даже на фото. Ты сам делаешь меня такой.

Фото: Pexels

Важно