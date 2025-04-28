50 собеседований и одно открытие: почему поиск работы — это не любовь с первого взгляда
Не стоит превращать собеседование при приеме нового сотрудника на работу в какой-то сложный ритуал, призывает блогер Полина Левицкая. На самом деле это достаточно простой процесс, именно так к нему и должны подходить его участники
В прошлом году у меня за 1,5 месяца поиска работы было где-то 50+ собеседований. Почти все компании были мне неизвестны или малоизвестны. Конечно, я готовилась к каждому собеседованию: заходила на сайт компании и в их социальные сети.
Собеседования проходили шаблонно, если бы я не разбавляла своим юмором и иронией. Не все рекрутеры или владельцы компаний были к этому готовы, конечно.
Помню, как я уже в двадцатый раз отвечала на вопросы:
"Почему именно вы хотите или мечтаете работать в нашей компании?"
Правда в том, что я не мечтаю работать в какой-то конкретной компании. Может когда-то, лет 20 назад и мечтала. Но это давно в прошлом.
Я просто искала работу или проект.
Я просто имела и имею знания и крутой опыт.
Я просто увидела вакансию, которая мне подошла по условиям, ценностям и миссиям
Так же как и компания:
Просто открыла вакансию, потому что кто-то ушел или из-за того, что они расширяют свой штат
Компании просто нужны профессиональные специалисты с опытом и глубокой экспертизой.
Компания просто предоставляет действительно неплохие условия и возможности.
Компания просто ищет того, кто ей более подойдет даже по своим софт-скиллам.
Все просто.
Не надо усложнять ни с той ни с другой стороны.
А вы как считаете?
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