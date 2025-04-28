50 собеседований и одно открытие: почему поиск работы — это не любовь с первого взгляда

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В прошлом году у меня за 1,5 месяца поиска работы было где-то 50+ собеседований. Почти все компании были мне неизвестны или малоизвестны. Конечно, я готовилась к каждому собеседованию: заходила на сайт компании и в их социальные сети.

Собеседования проходили шаблонно, если бы я не разбавляла своим юмором и иронией. Не все рекрутеры или владельцы компаний были к этому готовы, конечно.

Помню, как я уже в двадцатый раз отвечала на вопросы:

"Почему именно вы хотите или мечтаете работать в нашей компании?"

Правда в том, что я не мечтаю работать в какой-то конкретной компании. Может когда-то, лет 20 назад и мечтала. Но это давно в прошлом.

Я просто искала работу или проект.

Я просто имела и имею знания и крутой опыт.

Я просто увидела вакансию, которая мне подошла по условиям, ценностям и миссиям

Так же как и компания:

Просто открыла вакансию, потому что кто-то ушел или из-за того, что они расширяют свой штат

Компании просто нужны профессиональные специалисты с опытом и глубокой экспертизой.

Компания просто предоставляет действительно неплохие условия и возможности.

Компания просто ищет того, кто ей более подойдет даже по своим софт-скиллам.

Все просто.

Не надо усложнять ни с той ни с другой стороны.

А вы как считаете?

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