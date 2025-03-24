Звонок — это не этично: 6 причин не принимать телефонный вызов

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Почему звонок — это не этично.

1. Я занята. Я много езжу за рулем. И не всегда наушники есть под рукой. Возможно, я нахожусь на живой встрече и общаюсь с человеком. Или я нахожусь на запланированном заранее звонке или совещании. Еще я могу находиться в мыслительном процессе и работать. Звонок сбивает меня с толку.

2. Я вообще не люблю звонить и когда звонят мне. Бывает же такое! Я очень сосредоточена на том, что я делаю здесь и сейчас. Часто мне нужна тишина для максимальной концентрации. Неожиданный звонок, как неожиданный гость в моем доме.

3. У меня стоит блокировка с неизвестных номеров. У меня нет желания слушать об открытии нового ресторана, скидке в фитнес-клубе и на такси, которым я не пользуюсь.

4. Память. Когда работаешь с большими потоками информации и с большим количеством людей ежедневно, невозможно все это удержать в голове. Звонки — это пустота. Я не могу вспомнить всех деталей разговора, если это не было продублировано текстом. Мое восприятие лучше — зрительное, чем звуковое. И вообще я привыкла к четкости и к тому, что все должно закрепляться — письмом, документом. Звуковые аудиофайлы — тоже нет. Сидеть искать в переписке в телеграм, когда и что проговаривали — нет.

5. Из пустого в порожнее. Не все могут идеально общаться. А большинство не может четко сформулировать основную мысль. У меня нет времени выслушивать то, что можно уместить в одно предложение.

6. Мне это не нужно. Удивительно, но я интроверт. Интровертам свойственно направлять свою энергию внутрь своего огромного внутреннего мира.

Звонок для меня — очень личная вещь. Я общаюсь по телефону с минимумом людей, они находятся в избранных контактах. Туда же входят дети и близкие мне люди. Кого я хочу слушать и слышать в любое время суток. Или если никак нельзя обойтись без телефона — мы договариваемся с человеком по поводу звонка заранее.

А у вас как дела с незапланированными телефонными звонками?

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