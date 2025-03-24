Дзвінок - це не етично: 6 причин не приймати телефонний виклик

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Чому дзвінок – це не етично.

1.Я зайнята. Я багато їжджу за кермом. І не завжди навушники є під рукою. Можливо, я перебуваю на живій зустрічі та спілкуюся з людиною. Або я перебуваю на запланованому заздалегідь дзвінку чи нараді. Ще я можу перебувати в розумовому процесі та працювати. Дзвінок збиває мене.

2.Я взагалі не люблю дзвонити та коли дзвонять мені. Буває ж таке! Я дуже зосереджена на тому, що я роблю тут і зараз. Часто мені потрібна тиша для максимальної концентрації. Несподіваний дзвінок, як несподіваний гість у моїй оселі.

3.У мене стоїть блокування з невідомих номерів. У мене немає бажання слухати про відкриття нового ресторану, знижку у фітнес-клубi та на таксі, яким я не користуюсь.

4.Пам'ять. Коли працюєш з великими потоками інформації і з великою кількістю людей щодня, неможливо все це втримати в голові. Дзвінки – це порожнеча. Я не можу пригадати всіх деталей розмови, якщо це не було продубльовано текстом. Моє сприйняття краще — зорове, ніж звукове. І взагалі я звикла до чіткості та до того, що все має закріплюватися — листом, документом. Звукові аудіофайли — теж немає. Сидіти шукати у листуванні в телеграм, коли й що промовляли — ні.

5.З порожнього в порожнє. Не всі можуть ідеально спілкуватися. А більшість неспроможна чітко сформулювати основну думку. Я не маю часу вислуховувати те, що можна вмістити в одну пропозицію.

6.Мені це непотрібно. Дивно, але я інтроверт. Інтровертам властиво спрямовувати свою енергію всередину свого величезного внутрішнього світу.

Дзвінок для мене — дуже особиста річ. Я спілкуюся телефоном з мінімумом людей, вони перебувають в обраних контактах. Туди ж входять діти та близькі мені люди. Кого я хочу слухати та чути у будь-який час доби. Або якщо ніяк не можна обійтися без телефону — ми домовляємося з людиною з приводу дзвінка заздалегідь.

А у вас як справи з незапланованими телефонними дзвінками?

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