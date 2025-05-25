Корпоративная этика: Почему крутые СЕО не ищут работу на Linkedin
"Топ-менеджер, который годами ищет работу, обновляя свое резюме на job-сайтах, хотя в это время трудоустроен и должен заниматься текущей работой — это red flag для рекрутеров". Почему это так, объяснила руководитель проектов Полина Левицкая.
Много пришлось пересмотреть резюме кандидатов с-level за последние 4 года. С некоторыми кандидатами провести собеседования.
И вот что я увидела.
Топ-менеджер в реальном времени работает в какой-то компании — публикует свое резюме на job-сайтах. Все это висит в открытом доступе. Это не закрытая база кадрового агентства, нет. Это обычные сайты о работе, специализация которых — поиск рабочих специальностей и максимум менеджеров среднего звена. При этом в Линкедине у топа может стоять пометка open to work, а может и не стоять.
Знаю несколько человек, кто, работая годами в одной и той же компании, продолжает обновлять свое резюме и ходить на собеседования.
Что это может означать:
- соискатель недоволен условиями на текущем месте работы
- соискатель пытается проанализировать рынок труда
- соискатель пытается найти новые возможности для себя
- соискатель сам не знает чего хочет, неуверен в своих скиллах
Существует ли какая-то негласная этика в данном вопросе?
В крупных бизнесах — да. Если у топ-менеджера подписан контракт с компанией на определенный период, то в деловом мире считается не этичным выкладывать на широкую публику свое CV. Более того, ни для кого не секрет, что крутых профессиональных специалистов всегда хантят. У них заканчивается один контракт, и начинается другой. Они не публикуют на job-сайтах свои резюме, не стучат к рекрутерам компаний. Потому что они лично знают владельцев компаний и общаются с ними в жизни.
Вы где-то видели в открытом доступе резюме СЕО Укрпочты Игоря Смелянского, который, кстати, работает на должности уже 10 лет? Или резюме СЕО Yasno Сергея Коваленко. Или СЕО Comfi Игоря Хижняка?
Не видели — и я не видела. Потому что топ-менеджеры их уровня не бегают по рынку труда в поисках работы.
Топ-менеджер, который годами ищет работу, обновляя свое резюме на job-сайтах, хотя в это время трудоустроен и должен заниматься текущей работой — это red flag для рекрутеров. Это означает, что он не находится глубоко в бизнес-процессах, ему все равно, что происходит в компании, которой он руководит. Потому что он постоянно отвлекается на свои дела и хождение по собеседованиям.
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