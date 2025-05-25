Корпоративная этика: Почему крутые СЕО не ищут работу на Linkedin

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Много пришлось пересмотреть резюме кандидатов с-level за последние 4 года. С некоторыми кандидатами провести собеседования.

И вот что я увидела.

Топ-менеджер в реальном времени работает в какой-то компании — публикует свое резюме на job-сайтах. Все это висит в открытом доступе. Это не закрытая база кадрового агентства, нет. Это обычные сайты о работе, специализация которых — поиск рабочих специальностей и максимум менеджеров среднего звена. При этом в Линкедине у топа может стоять пометка open to work, а может и не стоять.

Знаю несколько человек, кто, работая годами в одной и той же компании, продолжает обновлять свое резюме и ходить на собеседования.

Что это может означать:

соискатель недоволен условиями на текущем месте работы

соискатель пытается проанализировать рынок труда

соискатель пытается найти новые возможности для себя

соискатель сам не знает чего хочет, неуверен в своих скиллах

Существует ли какая-то негласная этика в данном вопросе?

В крупных бизнесах — да. Если у топ-менеджера подписан контракт с компанией на определенный период, то в деловом мире считается не этичным выкладывать на широкую публику свое CV. Более того, ни для кого не секрет, что крутых профессиональных специалистов всегда хантят. У них заканчивается один контракт, и начинается другой. Они не публикуют на job-сайтах свои резюме, не стучат к рекрутерам компаний. Потому что они лично знают владельцев компаний и общаются с ними в жизни.

Вы где-то видели в открытом доступе резюме СЕО Укрпочты Игоря Смелянского, который, кстати, работает на должности уже 10 лет? Или резюме СЕО Yasno Сергея Коваленко. Или СЕО Comfi Игоря Хижняка?

Не видели — и я не видела. Потому что топ-менеджеры их уровня не бегают по рынку труда в поисках работы.

Топ-менеджер, который годами ищет работу, обновляя свое резюме на job-сайтах, хотя в это время трудоустроен и должен заниматься текущей работой — это red flag для рекрутеров. Это означает, что он не находится глубоко в бизнес-процессах, ему все равно, что происходит в компании, которой он руководит. Потому что он постоянно отвлекается на свои дела и хождение по собеседованиям.

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