Через трудности — к силе: как жить после тяжелых потерь и не сломаться

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Никогда не сдавайтесь

Хочу морально поддержать всех, кому сейчас сложно. По разным причинам: кто-то долго ищет работу, кто-то разводится, у кого-то проблемы на работе, болеют близкие и родственники. Те, кто живет в Украине, чувствуют на себе войну. Перед началом моего рассказа — я вам всем искренне желаю выдержать все это, и уверена, что у вас все решится к лучшему❤️

Мне не страшно и не стыдно об этом писать или говорить. Это часть моей жизни. Моей истории.

Когда погиб мой отец, мне было 15 лет. Маме — 40 лет. Лето. Мы только вернулись с мамой с семейного отдыха. В то лето для меня изменилось все: разрушились все планы с поступлением через год, сделать ремонт в квартире, которую отец купил в кредит. Мы везде были должны: банкам, знакомым, друзьям. Мы как-то сделали похороны. И сели с мамой думать, что дальше.

Тут стоит сказать, что моя мама — она не такого склада характера, как я. У нее всегда было: "ой, все". Она была склонна опускать руки. Я в то лето уже подрабатывала в местной газете, писала позитивные статьи, связанные с жизнью города и молодежи. Даже когда казалось, что в городе ничего положительного за неделю не произошло — редактор все равно этот позитив требовал найти. Это был мой первый урок

— стараться быть оптимистом.

Моя мама всю жизнь работала в детском саду воспитателем и преподавала информатику в школе. То есть, по сути, она работала всегда — все дни недели. Уходила в 7 утра на работу и возвращалась в 8–9 вечера.

В первые 2 года после смерти папы моей маме пришлось еще взять одну подработку на выходные. По полдня. Город был маленький. Работы там толком не было.

Я устроилась еще администратором в интернет-клуб на 0,7 ставки. На полную меня по закону не имели права брать. И так директор клуба боялся, но хотел помочь моей семье.

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Итак, мне 15 лет. Я перешла в 11 класс. С утра я в школе до 14–15:00. Потом у меня либо газета, либо работа в интернет-клубе. Все это заканчивалось в 20–21:00. Потом уроки. Еще я занималась настольным теннисом. И заканчивала художественную школу.

Ни у меня, ни у моей мамы не было выходных и отпуска в те 2 года после смерти отца.

В 11 классе я сдавала экзамены досрочно и у меня не было выпускного. У меня просто не было денег ни на праздничное платье, ни на прическу, ни на сам выпускной, который проходил в ресторане.

Я непрерывно работаю с 15 лет. Это глобально много для 38 лет. Это опыт, много опыта за моими плечами и много коммуникаций. Я знаю, что такое, когда "все, приехали". Я знаю, что такое ложь и когда в холодильнике пусто. Но это точно никогда не сломает сильных духом людей. Это только сделает сильнее и даст очередной опыт.

Да, мы теряем. Особенно сейчас. Но всегда надо уметь собраться, чтобы сделать следующий шаг. Даже если тяжело, мы все равно должны найти силы сделать этот шаг. А если упали, то встать и идти дальше. И это снова шаги.

Я желаю всем сил, терпения — и помните, что у нас одна жизнь. Берегите себя и близких. Сейчас это как никогда важный слоган.

И, пожалуйста, никогда не сдавайтесь😊

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