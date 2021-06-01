Правила не для всіх. Чому люди на самокатах і моноколесах стали проблемою на дорогах

Нещодавно їхала ввечері за кермом. І тут на проїжджу частину різко вирулює хлопець на електросамокаті, без шолома, без відбивачів. І практично у мене під колесами. І це вам не велосипедисти, які знають хоч якісь правила.

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Мене і хлопця врятувало тільки те, що я досить досвідчений водій з великим стажем за кермом, в місті їжджу зі швидкістю 50-60 км/год. І цілком спокійно пропускаю тих, хто вічно поспішають, ревуть і рвуться кудись на машинах і мотоциклах.

Люди на самокатах і моноколесах на дорозі — це абсолютно інша каста. І їх стало дуже багато і не в тих місцях, де це допустимо (хоча, якщо правил для них немає, то не зрозуміло, де допустимо, а де ні).

Добре, якщо ці хлопці хоча б приблизно знають ПДР. Але, переважно, вони їх не знають, і постійно заважають руху транспорту, і примудряються їздити по смугах для авто та автобусів, кидатися під колеса.

А якщо їдуть по пішохідній зоні, то можуть і наїхати на пішохода, якщо той не встигне відскочити. Багато з них їздять без шоломів і відбивачів.

Це все сумно. Але треба щось вирішувати з правилами їзди цих хлопців. Хто це, цікаво, повинен робити? Це в ВР вноситься якийсь законопроект або куди? Депутати, ви не в курсі?

Першоджерело.