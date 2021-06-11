Самокатный бум. Какими будут правила для нового легкого транспорта

За период пандемии количество электросамокатов на улицах увеличилось в разы. Сегодня в обществе идет дискуссия о том, где именно должен передвигаться персональный легкий транспорт — по тротуарам или автомобильным дорогам. К консенсусу стороны не пришли.

Виталий Селик, глава Совета Киева по урбанистике, в последнее время привык передвигаться по городу на прокатных электросамокатах. За день он может совершать несколько таких поездок. В телефоне Селика установлены приложения разных операторов проката, так что проблем с тем, чтобы найти поблизости свободный самокат, не возникает.

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"Это существенно экономит время и позволяет добраться до нужного места гораздо быстрее, чем пешком или на общественном транспорте", — признается урбанист.

Виталий убежден, что тротуары созданы для пешеходов и должны использоваться в первую очередь ими. На электросамокате он передвигается по велодорожкам — там, где это возможно, но даже в столице они есть далеко не везде. В случае, когда специальной инфраструктуры нет, киевлянин использует для проезда тротуары, поскольку на автомобильные дороги выезжать боится, как и большинство других пользователей персонального легкого транспорта. Говорит, что не готов доверить свою жизнь и здоровье водителям, которые нередко нарушают правила дорожного движения и ездят по городу слишком агрессивно.

"Даже если в Украине примут закон, запрещающий передвигаться по тротуарам, вряд ли я стану ездить по дорогам. Скорее, буду готов заплатить штраф. Все-таки собственная безопасность для меня важнее", — подчеркивает собеседник Фокуса. При этом Селик надеется, что бум на электросамокаты и другой легкий персональный транспорт (моноколеса, гироскутеры, электроскейты) мотивирует киевские власти развивать соответствующую инфраструктуру.

На конец 2020 года в украинской столице насчитывалось 116,8 км велодорожек и полос. Для сравнения: в Копенгагене — 12 тыс. км, в Берлине — более 10 тыс. км, в Варшаве, площадь которой в полтора раза меньше Киева, — 530 км велодорожек. В то же время автодороги в автомобилецентричном Киеве растянулись на 3 тыс. км.

К слову, Польша в начале 2021 года полностью регламентировала проезд на легком персональном транспорте. Согласно принятым правилам, пользователи не должны ездить по автомобильным дорогам, они могут передвигаться по велодорожкам, а если их нет, то по тротуарам, не мешая при этом движению пешеходов и уступая им дорогу. Детям до 18 лет для управления электросамокатом потребуется велосипедная карта или водительские права. Ограничение скорости также предусмотрено — до 20 км/ч, и это касается в том числе движения по велодорожкам.

"Неведома зверушка"

В Украине законопроект №3023, регулирующий использование легкого персонального транспорта, зарегистрировали в парламенте еще в феврале ­2020-го. Его инициатором выступила Юлия Клименко, народный депутат от партии "Голос" и первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

На тот момент электросамокаты в Украине не были настолько распространены, как сейчас. Как признается автор документа, задуматься над изменениями в действующее законодательство ее мотивировала зарубежная поездка: в Европе подобный транспорт уже активно использовался, несложно было предугадать, что со временем мода докатится до Украины.

70% велосипедистов ездят по тротуарам. Если законопроект примут в нынешнем виде, то ситуация с электросамока­тами продублирует историю с велосипедами

В первом чтении законопроект приняли в сентябре 2020 года, но на этом процесс затормозился. У заинтересованных сторон диаметрально противоположные взгляды на то, как должно быть организовано подобное движение в городе. В опубликованном тексте проекта речь идет о том, чтобы разрешить проезд легкого электротранспорта по велодорожкам и по краю проезжей части. Однако среди пользователей такого транспорта бытует мнение, что электросамокатам и иже с ними не место на автомобильных дорогах, есть смысл разрешить им при необходимости использовать тротуары.

Сама Клименко выступает как раз за последний вариант.

"Мы не можем перенести этот транспорт на автомобильные дороги, ведь там нет нормальных условий ни для велосипедистов, ни для мини-электротранспорта, — говорит нардеп. — Поэтому есть смысл пустить их на тротуары, пока повсеместно не появятся велосипедные дорожки. Но основной приоритет — это строительство отдельной инфраструктуры".

По словам политика, в ближайшее время должно пройти еще несколько "консенсусных" встреч, однако Клименко надеется, что до закрытия парламентской сессии закон все-таки примут.

Виталий Селик не столь оптимистичен в своих прогнозах. Он опасается, что за инициативу проголосуют не раньше осени, а реализуют на практике лишь следующей весной. Другими словами, все это время использование электросамокатов не будет регламентировано. Сейчас в случае ДТП на автомобильной дороге полиция даже не может классифицировать такой транспорт и составить корректный протокол.

В украинских судах уже рассматривалось несколько дел о наездах на пешеходов, в разных городах такие случаи интерпретируются по-разному. По словам Виталия Селика, есть прецеденты, когда пользователь электросамоката определялся как пешеход, передвигавшийся с помощью вспомогательных средств (по принципу костылей или лыж). Тогда это рассматривается как столкновение двух пешеходов.

"В Виннице же электросамокат в суде определили как транспортное средство, его приравняли к велосипеду, так что это уже ДТП. Но может быть и такое, что его определят как скутер, к примеру", — комментирует эксперт.

[ + – ] В одном потоке. Пользователи самокатов и моноколес сегодня передвигаются по тротуарам, но большинству пешеходов это не нравится Фото: Getty Images

Адвокат Виталий Власюк в комментарии Фокусу говорит о том, что несколько подобных решений суды действительно принимали, но считает такую практику неправильной.

"До появления законодательства электросамокаты не могут приравниваться к транспортному средству", — подчеркивает он.

Показательна история с ведущим Романом Винтонивым, более известным как Майкл Щур. 21 апреля он, находясь в пешеходной зоне в центре Киева, чуть не попал под колеса быстро едущего электросамоката. После того как журналист сделал замечание, водитель остановился и забрызгал его слезоточивым газом. Если убрать из истории газовый баллончик, то сегодня закон не может ответить на вопрос, кто здесь прав.

В поисках консенсуса

Резкое увеличение количества электросамокатов и моноколес в городах вызвало жаркое обсуждение в соцсетях. Люди разделились на два лагеря. Часть городской общественности (в основном те, кто сами используют такие средства передвижения) активно отстаивает право при необходимости ездить по тротуарам. Остальные же считают, что легкий персональный транспорт не только мешает пешеходам, но представляет опасность: пользователи нередко мчатся на большой скорости и не пропускают людей.

Власть должна быть заин­тересована в том, чтобы пересадить людей из машин на велосипеды и самокаты, однако для этого необходимы соответ­ствую­щая инфраструктура и понятное законодательству

Позиция тех, кто боится ездить по дорогам, понятна. Недавняя смерть на дороге велосипедистки Вероники Вышинской заставила велообщественность в очередной раз выйти на акцию протеста к зданию Киевской горадминистрации. По закону велосипедистам в Украине как раз нельзя ездить по тротуарам, можно использовать лишь велодорожки или обочины автомобильных дорог. Однако, как показывает мониторинг общественной организации U-Cycle, проведенный осенью 2020 года, 70% велосипедистов ездят по тротуарам. Отчасти это связано с тем, что в период пандемии их количество значительно выросло и новички тем более опасаются лавировать между машинами, особенно на крупных автомобильных развязках.

Если законопроект примут в нынешнем виде, то ситуация с электросамокатами продублирует историю с велосипедами. Кроме того, как отмечает Виталий Селик, у полиции просто не хватит личного состава, чтобы гоняться за нарушающими правила самокатчиками. "Нет смысла внедрять такой запрет, который никто не будет контролировать", — подчеркивает киевский урбанист.

У тех, кто выступает против передвижения персонального электротранспорта по тротуарам, аргументы не менее весомые. "Меня чуть не сбил самокат. У них скорость — 30 км. Это может быть серьезная травма при столкновении", — пишет в Facebook Татьяна Писаная, сотрудница компании "Фармак".

"Да что ж такое? Тачки на тротуаре паркуют, велосипедисты по тротуару ездят, эти на моноколесах тоже, теперь еще и самокатчики. Тротуар — для пешеходов", — возмущается Антон Подлуцкий, журналист и соучредитель портала "Киеввласть". "Получается, их [пользователей электросамокатов] безопасность [достигается] ценой безопасности пешехода. Детей на коротком поводке водить?" — пишет Валентина Найко.

Важно

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Второй спорный момент — ограничение скорости передвижения. Юлия Клименко объясняет, что если мини-электротранспорту разрешат передвигаться по тротуарам, то только с четко прописанными правилами.

"Это будет 5–10 км/ч, может, 15, в зависимости от его вида, — комментирует депутат. — Сейчас мы изучаем все технические особенности, чтобы эти ограничения были корректными. Ведь если взять то же моноколесо, там для удержания баланса надо развить определенную скорость, все это надо учесть в законопроекте".

Станислав Клименко, руководитель сектора организации велосети департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгос­администрации, соглашается, что ограничение скорости — важный вопрос.

"Если ехать на самокате по велодорожкам и полосам, то необходимо двигаться в одном потоке с велосипедистами. Если же скорости будут разные, то поток превратится в хаос. Плюс маневренность у электросамоката и велосипеда разная, так что если самокат будет ехать слишком быстро, он будет создавать опасные ситуации", — комментирует эксперт. При этом он отмечает, что если легкий персональный транспорт едет по тротуару, водитель должен придерживаться скорости пешехода.

Пешеходы в приоритете

Подобные дискуссии идут не только в Киеве, но и в других городах, где появились пункты проката самокатов (все-таки на улицах преобладает не личный, а арендованный транспорт). Без соответствующего закона власти на местах не могут урегулировать этот вопрос. "Правила дорожного движения — компетенция Кабинета министров Украины, поэтому города не могут вводить собственные ПДД", — комментирует Станислав Клименко.

Сейчас в случае ДТП на авто­мобильной дороге полиция даже не может класси­фицировать такой транспорт и составить корректный протокол

Тем не менее на местах все-таки пытаются придумывать и внедрять свои ограничения для легкого персонального транспорта. На днях по такому пути решила пойти Одесса, где электросамокаты надумали "изгнать" с Трассы здоровья, хотя как раз там есть обозначенная велодорожка. Как передают местные СМИ, 24 мая сотрудники патрульной полиции и департамент муниципальной безопасности останавливали пользователей электротранспорта и говорили, что проезд запрещен. Через несколько дней исполнительный комитет Одесского городского совета поддержал идею зонирования проезда электросамокатов и определения режима их использования.

Такая шумиха вокруг персонального транспорта началась после того, как на Трассе здоровья столкнулись два самокатчика. Один из них получил серьезную травму головы.

"Люди ездят на них с бесконтрольным режимом скорости и создают опасность как для самих себя, так и для пешеходов", — прокомментировал ситуацию Геннадий Труханов, мэр Одессы.

Важно

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Урбанист Виталий Селик считает попытки ограничить использование мини-электротранспорта неправильными.

"Это прорывной вид транспорта, который позволяет быть в городе более мобильным", — подчеркивает эксперт. Особенно актуальным он стал в период пандемии, когда у людей не было возможности передвигаться на маршрутках и в метро. Для таких мегаполисов, как Киев, максимально перегруженных автомобилями, которых с каждым годом становится больше, легкий персональный транспорт может стать выходом. Власть должна быть заинтересована в том, чтобы пересадить людей из машин на велосипеды и самокаты, однако для этого необходимы соответствующая инфраструктура и понятное законодательство.