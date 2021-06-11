Самокатний бум. Якими будуть правила для нового легкого транспорту

За період пандемії кількість електросамокатів на вулицях збільшилася в рази. Сьогодні в суспільстві йде дискусія про те, де саме повинен пересуватися персональний легкий транспорт — тротуарами чи автомобільними дорогами. Консенсусу сторони не дійшли.

Віталій Селик, глава Ради Києва з урбаністики, останнім часом звик пересуватися містом на прокатних електросамокатах. За день він може здійснювати кілька таких поїздок. У телефоні Селика встановлено програму різних операторів прокату, так що проблем з тим, щоб знайти поблизу вільний самокат, не виникає.

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"Це істотно заощаджує час і дозволяє дістатися до потрібного місця набагато швидше, ніж пішки або на громадському транспорті", — зізнається урбаніст.

Віталій переконаний, що тротуари створені для пішоходів і повинні використовуватися в першу чергу ними. На електросамокаті він пересувається по велодоріжках — там, де це можливо, але навіть в столиці вони є далеко не скрізь. У разі, коли спеціальної інфраструктури немає, киянин використовує для проїзду тротуари, оскільки на автомобільні дороги виїжджати боїться, як і більшість інших користувачів персонального повітряного транспорту. Каже, що не готовий довірити своє життя і здоров'я водіям, які нерідко порушують правила дорожнього руху і їздять по місту надто агресивно.

"Навіть якщо в Україні приймуть закон, що забороняє пересуватися по тротуарах, навряд чи я стану їздити по дорогах. Швидше, буду готовий заплатити штраф. Все-таки власна безпека для мене важливіша", — підкреслює співрозмовник Фокуса. При цьому Селик сподівається, що бум на електросамокати та інший легкий персональний транспорт (моноколеса, гіроскутери, електроскейт) мотивує київську владу розвивати відповідну інфраструктуру.

На кінець 2020 року в українській столиці налічувалося 116,8 км велодоріжок і смуг. Для порівняння: в Копенгагені — 12 тис. км, в Берліні — понад 10 тис. км, у Варшаві, площа якої в півтора рази менше Києва, — 530 км велодоріжок. Водночас автодороги в автомобілецентричному Києві розтягнулися на 3 тис. км.

До слова, Польща на початку 2021 року повністю регламентувала проїзд на легкому персональному транспорті. Відповідно до прийнятих правил, користувачі не повинні їздити по автомобільним дорогам, вони можуть пересуватися по велодоріжках, а якщо їх немає, то по тротуарах, не заважаючи при цьому руху пішоходів і поступаючись їм дорогою. Дітям до 18 років для управління електросамокатом потрібна велосипедна карта або водійські права. Обмеження швидкості також передбачено — до 20 км/год, і це стосується зокрема руху по велодоріжках.

"Невідома тваринка"

В Україні законопроект №3023, який регулює використання легкого персонального транспорту, зареєстрували в парламенті ще в лютому 2020 го. Його ініціатором виступила Юлія Клименко, народний депутат від партії "Голос" і перший заступник глави Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

На той момент електросамокати в Україні не були настільки поширені, як зараз. Як зізнається автор документа, задуматися над змінами до чинного законодавства її мотивувала зарубіжна поїздка: в Європі подібний транспорт уже активно використовувався, нескладно було передбачити, що з часом мода докотиться до України.

70% велосипедистів їздять по тротуарах. Якщо законопроект приймуть у нинішньому вигляді, то ситуація з електросамокати продублює історію з велосипедами

У першому читанні законопроект прийняли у вересні 2020 року, але на цьому процес загальмувався. У зацікавлених сторін діаметрально протилежні погляди на те, як має бути організований подібний рух в місті. В опублікованому тексті проекту йдеться про те, щоб дозволити проїзд легкого електротранспорту по велодоріжках і по краю проїжджої частини. Однак серед користувачів такого транспорту існує думка, що електросамокатам і подібному до них не місце на автомобільних дорогах, є сенс дозволити їм при необхідності використовувати тротуари.

Сама Клименко виступає саме за останній варіант.

"Ми не можемо перенести цей транспорт на автомобільні дороги, адже там немає нормальних умов ні для велосипедистів, ні для мініелектротранспорту, — говорить нардеп. — Тому є сенс пустити їх на тротуари, поки повсюдно не з'являться велосипедні доріжки. Але основний пріоритет — це будівництво окремої інфраструктури".

За словами політика, найближчим часом має пройти ще кілька "консенсусних" зустрічей, однак Клименко сподівається, що до закриття парламентської сесії закон все ж приймуть.

Віталій Селик не настільки оптимістичний у своїх прогнозах. Він побоюється, що за ініціативу проголосують не раніше осені, а реалізують на практиці лише наступної весни. Іншими словами, весь цей час використання електросамокатів не буде регламентованим. Зараз у разі ДТП на автомобільній дорозі поліція навіть не може класифікувати такий транспорт і скласти коректний протокол.

В українських судах вже розглядалося кілька справ про наїзди на пішоходів, в різних містах такі випадки інтерпретуються по-різному. За словами Віталія Селика, є прецеденти, коли користувач електросамоката визначався як пішохід, який пересувався за допомогою допоміжних засобів (за принципом милиць або лиж). Тоді це розглядається як зіткнення двох пішоходів.

"У Вінниці ж електросамокат в суді визначили як транспортний засіб, його прирівняли до велосипеда, так що це вже ДТП. Але може бути й таке, що його визначать як скутер, наприклад", — коментує експерт.

[ + – ] В одному потоці. Користувачі самокатів і моноколіс сьогодні пересуваються по тротуарах, але більшості пішоходів це не подобається Фото: Getty Images

Адвокат Віталій Власюк в коментарі Фокусу говорить про те, що кілька подібних рішень суди дійсно приймали, але вважає таку практику неправильною.

"До появи законодавства електросамокати не можуть прирівнюватися до транспортного засобу", — підкреслює він.

Показова історія з ведучим Романом Вінтонівим, більш відомим як Майкл Щур. 21 квітня він, перебуваючи в пішохідній зоні в центрі Києва, мало не потрапив під колеса електросамоката, що швидко їхав. Після того як журналіст зробив зауваження, водій зупинився і забризкав його сльозогінним газом. Якщо прибрати з історії газовий балончик, то сьогодні закон не може відповісти на питання, хто тут правий.

У пошуках консенсусу

Різке збільшення кількості електросамокатів і моноколіс в містах викликало спекотне обговорення у соціальних мережах. Люди розділилися на два табори. Частина міської громадськості (переважно ті, хто самі використовують такі засоби пересування) активно відстоює право за необхідності їздити по тротуарах. Решта ж вважають, що легкий персональний транспорт не тільки заважає пішоходам, але становить небезпеку: користувачі нерідко мчать на великій швидкості і не пропускають людей.

Влада повинна бути зацікавлена у тому, щоб пересадити людей з машин на велосипеди і самокати, однак для цього необхідні відповідна інфраструктура і зрозуміле законодавство

Позиція тих, хто боїться їздити по дорогах, зрозуміла. Недавня смерть на дорозі велосипедистки Вероніки Вишинської змусила велоспільноту учергове вийти на акцію протесту до будівлі Київської міськадміністрації. Згідно із законом велосипедистам в Україні якраз не можна їздити по тротуарах, можна використовувати лише велодоріжки або узбіччя автомобільних доріг. Однак, як показує моніторинг громадської організації U-Cycle, проведений восени 2020 року, 70% велосипедистів їздять по тротуарах. Частково це пов'язано з тим, що в період пандемії їх кількість значно зросла і новачки тим паче побоюються лавірувати між машинами, особливо на великих автомобільних розв'язках.

Якщо законопроект приймуть у нинішньому вигляді, то ситуація з електросамокатами продублює історію з велосипедами. Крім того, як зазначає Віталій Селик, у поліції просто не вистачить особового складу, щоб ганятися за такими, що порушують правила самокатників. "Немає сенсу впроваджувати таку заборону, яку ніхто не буде контролювати", — підкреслює київський урбаніст.

У тих, хто виступає проти пересування персонального електротранспорту по тротуарах, аргументи не менш вагомі. "Мене мало не збив самокат. У них швидкість — 30 км. Це може бути серйозна травма при зіткненні", — пише у Facebook Тетяна Писана, співробітниця компанії "Фармак".

"Так що ж таке? Тачки на тротуарі паркують, велосипедисти по тротуару їздять, ці на моноколесах теж, тепер ще й самокатники. Тротуар — для пішоходів", — обурюється Антон Підлуцький, журналіст і співзасновник порталу "КиевВласть". "Виходить, їх [користувачів електросамокатів] безпека [досягається] ціною безпеки пішохода. Дітей на короткому повідку водити?" — пише Валентина Найко.

Важливо

Правила не для всіх. Чому люди на самокатах і моноколесах стали проблемою на дорогах

Другий спірний момент — обмеження швидкості пересування. Юлія Клименко пояснює, що якщо міні-електротранспорту дозволять пересуватися по тротуарах, то тільки з чітко прописаними правилами.

"Це буде 5-10 км/год, може, 15, залежно від його виду, — коментує депутат. — Зараз ми вивчаємо всі технічні особливості, щоб ці обмеження були коректними. Адже якщо взяти те ж моноколесо, там для утримання балансу треба розвинути певну швидкість, все це треба врахувати у законопроекті".

Станіслав Клименко, керівник сектора організації веломережі департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації, погоджується, що обмеження швидкості — важливе питання.

"Якщо їхати на самокаті по велодоріжках і смугах, то необхідно рухатися в одному потоці з велосипедистами. Якщо ж швидкості будуть різні, то потік перетвориться в хаос. Плюс маневровість у електросамоката і велосипеда різна, так що якщо самокат буде їхати надто швидко, він буде створювати небезпечні ситуації", — коментує експерт. При цьому він зазначає, що якщо легкий персональний транспорт їде по тротуару, водій повинен дотримуватися швидкості пішохода.

Пішоходи в пріоритеті

Подібні дискусії йдуть не тільки в Києві, а й в інших містах, де з'явилися пункти прокату самокатів (все-таки на вулицях переважає не особистий, а орендований транспорт). Без відповідного закону влади на місцях не можуть врегулювати це питання. "Правила дорожнього руху — компетенція Кабінету міністрів України, тому міста не можуть вводити власні ПДР", — коментує Станіслав Клименко.

Зараз в разі ДТП на автомобільній дорозі поліція навіть не може класифікувати такий транспорт і скласти коректний протокол

Проте на місцях все ж намагаються придумувати і впроваджувати свої обмеження для легкого персонального транспорту. Днями таким шляхом вирішила піти Одеса, де електросамокати надумали "вигнати" з Траси здоров'я, хоча саме там є позначена велодоріжка. Як передають місцеві ЗМІ, 24 травня співробітники патрульної поліції і департамент муніципальної безпеки зупиняли користувачів електротранспорту і говорили, що проїзд заборонений. Через кілька днів виконавчий комітет Одеської міської ради підтримав ідею зонування проїзду електросамокатів і визначення режиму їх використання.

Такий галас навколо персонального транспорту почався після того, як на Трасі здоров'я зіткнулися два самокатники. Один з них отримав серйозну травму голови.

"Люди їздять на них з безконтрольним режимом швидкості і створюють небезпеку як для самих себе, так і для пішоходів", — прокоментував ситуацію Геннадій Труханов, мер Одеси.

Урбаніст Віталій Селик вважає спроби обмежити використання мініелектротранспорт неправильними.

"Це проривний вид транспорту, який дозволяє бути в місті мобільнішим", — підкреслює експерт. Особливо актуальним він став у період пандемії, коли у людей не було можливості пересуватися на маршрутках і в метро. Для таких мегаполісів, як Київ, максимально перевантажених автомобілями, яких з кожним роком стає більше, легкий персональний транспорт може стати виходом. Влада повинна бути зацікавлена у тому, щоб пересадити людей з машин на велосипеди і самокати, однак для цього необхідні відповідна інфраструктура і зрозуміле законодавство.