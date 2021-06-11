В судах электросамокаты приравнивают к лыжам или пешеходам

Украинские судьи не знают, как классифицировать легкий персональный транспорт при ДТП.

Возросшее количество легкого персонального транспорта на улицах украинских городов закономерно привело к дорожно-транспортным происшествиям с их участием. Периодически самокаты наезжают на пешеходов или сталкиваются друг с другом. Несколько таких дел уже рассматривалось в украинских судах, однако из-за отсутствия законодательства судьи не знают, как классифицировать такой транспорт. Об этом пишет Фокус в статье "Самокатный бум".

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Как рассказывает Виталий Селик, глава Совета Киева по урбанистике, в разных городах такие случаи интерпретируются по-разному. Есть прецеденты, когда пользователь электросамоката определялся как пешеход, передвигавшийся с помощью вспомогательных средств (по принципу костылей или лыж). Тогда дело рассматривается как столкновение двух пешеходов. "В Виннице же электросамокат в суде определили как транспортное средство, его приравняли к велосипеду, так что это уже ДТП. Но может быть и такое, что его определят как скутер, к примеру", — комментирует эксперт.

Адвокат Виталий Власюк также говорит о том, что суды действительно принимали несколько подобных решений, но считает такую практику неправильной. "До появления законодательства электросамокаты не могут приравниваться к транспортному средству", — подчеркивает он.

Урегулировать ситуацию призван законопроект №3023, зарегистрированный в Верховной Раде в начале 2020 года. По словам народного депутата Юлии Клименко, выступившей инициатором документа, закон должны принять до закрытия текущей парламентской сессии, которая продлится до 23 июля.

Напомним, Фокус также писал, почему люди на самокатах и моноколесах стали проблемой на дорогах.