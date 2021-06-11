У судах електросамокати прирівняють до лиж або пішоходів

Українські судді не знають, як класифікувати легкий персональний транспорт у разі ДТП.

Зростання кількості легкого персонального транспорту на вулицях українських міст закономірно призвело до дорожньо-транспортних пригод з їх участю. Періодично самокати наїжджають на пішоходів або стикаються один з одним. Кілька таких справ вже розглядалося в українських судах, однак через відсутність законодавства судді не знають, як класифікувати такий транспорт. Про це пише Фокус у статті "самокатний бум".

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Як розповідає Віталій Селик, глава Ради Києва з урбаністики, в різних містах такі випадки інтерпретуються по-різному. Є прецеденти, коли користувач електросамоката визначався як пішохід, який пересувався за допомогою допоміжних засобів (за принципом милиць або лиж). Тоді справа розглядається як зіткнення двох пішоходів. "У Вінниці ж електросамокат у суді визначили як транспортний засіб, його прирівняли до велосипеда, тож це вже ДТП. Але може бути й таке, що його визначать як скутер, наприклад", — коментує експерт.

Адвокат Віталій Власюк також говорить про те, що суди дійсно брали кілька подібних рішень, але вважає таку практику неправильною. "До появи законодавства електросамокати не можуть прирівнюватися до транспортного засобу", — підкреслює він.

Врегулювати ситуацію покликаний законопроект №3023, зареєстрований у Верховній Раді на початку 2020 року. За словами народної депутатки Юлії Клименко, яка стала ініціаторкою документа, закон повинні ухвалити до закриття поточної парламентської сесії, яка триватиме до 23 липня.

Нагадаємо, Фокус також писав, чому люди на самокатах і моноколесах стали проблемою на дорогах.