Когда ПДД — не оправдание. Почему автомобилисты так не любят велосипедистов?

Иногда очень полезно открывать ящик Пандоры, из которого начинает переть коллективное бессознательное.

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Вот взять недавнюю новость про киевского велосипедиста Виктора Заболотного, которого какое-то пьяное туловище то ли умышленно толкнуло на дорогу, то ли просто с ним не разминулось.

[ + – ] Погибший в результате ДТП в Киеве велосипедист Виктор Заболотный

Меня немного бомбануло от контекста, в котором преподносят эту трагическую новость. Все комментаторы неизменно упирают на то, что велосипедистам нельзя ездить без шлема, но никто не говорит о том, что нельзя пьяным шататься по улицам и кидаться на людей, сбивая их с ног (или с велосипеда).

Да, по ПДД нельзя ездить по тротуару, но, давайте все-же разделять степени ответственности!

Езда на велике по тротуару — это максимум, небольшой административный штраф (который никто и никогда не взымает т.к. велоинфраструктуры нет, а по дороге ехать с нашими водителями — самоубийство).

[ + – ] Толкнуть человека под колеса — это убийство, независимо от того, кого толкнули

Толкнуть человека под колеса — это убийство, независимо от того, кого толкнули (пешехода, велосипедиста, ребенка на самокате). Умышленное или по неосторожности — это уже пусть следствие выясняет, но это тяжкое уголовное преступление, даже близко несравнимое с ездой по тротуару.

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Но нет, понимаете ли, велосипедист сам виноват, что был без шлема и ехал по тротуару. Ну да, ну да, где-то мы уже такое слышали. Жертвы изнасилований сами виноваты, что ходят в мини-юбке вечером.

Пострадавшие от домашних побоев сами спровоцировали укуренных сожителей. Список можно продолжать.

Велошлем никому не помешает, но в этом конкретном случае говорить надо о том, пьяное тело должно сесть в тюрьму за убийство.

Велосипедист погиб. Туловище под домашним арестом. А в коментах шабаш с виду умных и даже интелигентных людей, которые беснуются от злобы и ненависти… к велосипедистам.

Не к пьяным туловищам на тротуарах.

Не к ублюдочной городской инфраструктуре, которая неудобна никому кроме Карлсона с мотором (да и тот быстро навернется об хаотично висящие провода).

Не к торгашам, заставившим немногочисленные велодорожки.

Не к мамашам с колясками, свято уверенным, что гулять по велодорожке (там где она не заставлена ящиками с клубникой) — их святое право.

Не к службам доставки, нанимающим на работу малолетних камикдзе, а потом не несущим за них никакой ответственности.

Не к прокатчикам самокатов, которые запрудили улицы своим опасным для жизни металлоломом, на котором отказывают тормоза.

Нет. Они ненавидят велосипедистов. За то, что им "больше всех надо". Им, видите ли, нужна современная безопасная инфраструктура, отвечающая мировым тенденциям, а не смрадный хаос из сигналящих машин в пробках. Они, безбожники, хотят как в Голландии, а не как в Сызрани.

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Они, сволочи такие, даже осмеливаются не подчиняться ПДД, которые были разработаны в те былинные времена, когда на перекрестках должны были разминуться всадник, трактор, стадо гусей и гужевая повозка (кто должен первым начать движение, а?).

Ну правда же, ехать в Киеве на велосипеде по общей проезжей части в 1960-м и в 2021-м — это одно и тоже, вообще ведь никакой разницы. А, им, понимаешь, это не нравится!

И вообще, нормы ПДД — это ведь непререкаемое святое писание. Если норму нельзя выполнить оставаясь живым, то значит сдохни под колесами фуры, ересь двухколесная, но выполни!

Отношение к велосипедистам в обществе во многом сродни отношению к евреям или геям — оно является отражением дремучести и пещерности коллективного бессознательного. Даже моя тщательно прополотая фейсбучная аудитория позорно заваливает этот тест на хомосапиентность.

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