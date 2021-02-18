Как в Plague Inc. Почему вторая волна коронавируса началась именно в Ивано-Франковске

Забавно наблюдать за фейсбучными баталиями, в которых люди до хрипоты спорят, почему вдруг бабахнуло именно в Ивано-Франковске. Строят целые многоуровневые теории на основе демографии, менталитета и политики.

Смешно, ей богу.

Тотальное непонимание того, что такое случайные процессы — одна из самых больших пробелов нашего (да и не только нашего) образования.

Эпидемия — сугубо случайный, стохастический процесс. На больших масштабах он подчиняется статистическим закономерностям. На малых масштабах он абсолютно непрогнозируем. Рандом.

Начальная стадия любой эпидемической вспышки — это нулевой пациент. Одна штука. Это предельно малый масштаб, никакая статистика и закон больших чисел тут не работают, работает подбрасывание кубика.

То, что нулевой пациент с каким-то из новых штаммов "второго поколения" приперся с зароботков именно в Ивано-Франковск — это чистая случайность. Этому нет никаких логических причин и предпосылок.

Ну, вот так вышло, что именно дядько Василь из Франковска подцепил заразу где-то в Италии, а при приезде домой сходил сначала на свадьбу, потом в церковь, потом в баню с пацанами, а уже потом свалился с температурой.

Точное место и точное время появления нулевого пациента принципиально невозможно предугадать.

Можно было только уверенно утверждать, что он обязательно будет и прогнозировать, что он с большой вероятностью появится в западных областях где много заробитчан, но не более того.

Поиграйте что ли в Plague Inc. если не можете сообразить, как это происходит.

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