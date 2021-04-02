Нетипичный тромбоз. Что это такое и почему риск умереть от него меньше, чем от коронавируса
История с проблемами вакцинации препаратами от AstraZeneca — классический пример того, как люди склонны намного больше тревожиться о возможных последствиях активных действий, чем о последствиях пассивного бездействия.
В марте крупнейшие страны Евросоюза — Германия, Франция, Италия и Испания, — объявили о приостановке использования вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата также объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Кипр, а также не входящие в ЕС европейские страны — Норвегия и Исландия.
В Британии также выявили 30 случаев тромбоза после применения вакцины AstraZeneca. Эту информацию подтвердили в Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения. При этом, британский регулятор заверил, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают любые возможные риски.
Немецкий Институт Пауля Эрлиха, который дал соответствующую рекомендацию Минздраву, объяснил причины такого решения появлением у некоторых вакцинированных "особого типа тромбоза головного мозга". Там заявили о необходимости остановить прививочную кампанию до полного изучения возможной связи между введением препарата и образованием тромбов.
Одновременно несколько стран заявили, что не намерены останавливать вакцинацию. Так, министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с заявлением, что считает вакцину от AstraZeneca, индийским дженериком которой сейчас вакцинируют украинцев, безопасной. Чиновник рассказал, что прививку сделали его родители, назвав это достаточным подтверждением своих слов.
О том, насколько серьезны зафиксированные европейскими медиками случаи тромбозов, вызванных применением препаратов Астра-Зенеки, насколько велики риски вакцинации и перевешивают ли они риски от бездействия — авторская колонка медицинского блогера Семена Есилевского.
Недооценка бездействия — одно из самых неприятных когнитивных искажений, которое чревато особо тяжелыми последствиями. Оно заключается в том, что люди склонны намного больше тревожиться о возможных последствиях активных действий, чем о последствиях пассивного бездействия.
В результате, бездействие кажется предпочтительным и "безопасным" поведением даже тогда, когда в реальности оно несет непоправимый вред и колоссальные риски.
Как и любое другое когнитивное искажение — это "глюк" нашего мозга, который свойственен интуитивному мышлению любого человека, независимо от его образования и убеждений.
То, что сейчас творится во всем мире вокруг вакцинации от ковида — это просто международный фестиваль недооценки бездействия. Крайне редкие побочные явления вакцинации (активное действие) представляются намного более страшными, чем риски, связанные с самим ковидом (пассивное бездействие, "будь что будет").
Особо рельефно это проявляется на примере "тромбозов от Астра-Зенеки".
Да, в Европе действительно зарегистрированы случаи странных и нетипичных тромбозов твердой оболочки мозга, "ассоциированных" с вакциной от "Астра-Зенеки". Это очень странная фигня, причины и факторы риска которой пока непонятны.
Встречается она чаще у женщин репродуктивного возраста (20-55 лет), но статистика все еще очень ненадежна, а выборка сильно перекошена неравномерными темпами вакцинации по возрастным и профессиональным группам.
В качестве факторов риска подозревают генетику, оральные контрацептивы и курение, но все это пока на уровне догадок.
При несвоевременном обнаружении эти нетипичные тромбозы смертельны — от них в Европе умерло несколько человек (в Германии — 9). Общее число зарегистрированных случаев пока не превышает сотню (в Германии — 31), но не все они заканчиваются плохо, большинство больных спасают — уже известно, как их лечить.Важно
Сразу надо заметить, что не все эти случаи могут быть вызваны вакциной — четкой причинно-следственной связи все еще не установлено. Некоторые из них могут быть "фоновыми", просто случающимися в популяцим с какой-то небольшой частотой, но мы будем считать в самом худшем сценарии.
А теперь, давайте сравним риски от действия и бездействия.
Сначала — о рисках действия (вакцинации Астра-Зенекой — Ред).
В Германии, где случаи нетипичных тромбозов изучены и задокументированы лучше всего, сейчас в целом введено около 2.8 миллионов доз вакцины "Астра-Зенека" и зафиксирован 31 случай этого нетипичного вакцино-ассоциированного тромбоза за все время, из них 9 смертельных.
Суммарный риск осложнения — примерно один случай на 100 тысяч для самого осложнения и примерно один на 300 тысяч для смертельного исхода.
Если пересчитать на конкретную группу риска (женщины репродуктивного возраста), то риск смерти в результате вакцинации возрастает до, примерно, 1 на 100 тысяч доз.
Теперь риск бездействия (отказа от вакцинации).
В Германии общее число жертв пандемии на начало апреля — около 77 тысяч на население порядка 83 миллионов. Это приблизительно один на тысячу.
Таким образом, риск действия в сто раз меньше риска бездействия! Это для предполагаемой наиболее уязвимой группы, в целом по популяции — еще меньше — в разы или даже десятки раз.
Да, нетипичные тромбозы крайне неприятная и неожиданная штука. Ее не было ни в одном клиническом исследовании, она проявилась только тогда, когда счет вакцинированных пошел на миллионы.
Это побочное явление надо интенсивно изучать, пытаться выявить фактор риска и уметь лечить (в Германии уже умеют).
Но, в то же время, его опасность меньше опасности умереть от ковида, как такового: действие (вакцинация) все равно на два порядка безопаснее, чем бездействие (отказ от вакцинации) даже для предполагаемой группы риска.
Но люди все равно боятся нетипичных тромбозов больше ковида — так работает недооценка бездействия.
Публикуется с согласия автора.