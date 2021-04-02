Нетиповий тромбоз. Що це таке і чому ризик померти від нього менший, ніж від коронавірусу

У березні найбільші країни Євросоюзу — Німеччина, Франція, Італія та Іспанія, — оголосили про припинення використання вакцини, розробленої Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca. Раніше про повне або часткове припинення використання цього препарату також оголошували Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Кіпр, а також європейські країни, що не входять в ЄС — Норвегія та Ісландія.

У Британії також зафіксували 30 випадків тромбозу після застосування вакцини AstraZeneca. Цю інформацію підтвердили в Управлінні з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення. При цьому, британський регулятор запевнив, що переваги вакцини як і раніше переважують будь-які можливі ризики.

Німецький Інститут Пауля Ерліха, який дав відповідну рекомендацію МОЗ, пояснив причини такого рішення появою у деяких вакцинованих "особливого типу тромбозу головного мозку". Там заявили про необхідність зупинити кампанію вакцинації до повного вивчення можливого звʼязку між введенням препарату й утворенням тромбів.

Одночасно кілька країн заявили, що не мають наміру зупиняти вакцинацію. Так, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов виступив із заявою, що вважає вакцину від AstraZeneca, індійський дженерик яким зараз вакцинують українців, безпечною. Чиновник розповів, що щеплення зробили його батьки, назвавши це достатнім підтвердженням своїх слів.

Про те, наскільки серйозні зафіксовані європейськими медиками випадки тромбозів, викликані застосуванням препаратів Астра-Зенека, наскільки великі ризики вакцинації і чи переважують вони ризики від бездіяльності — авторська колонка медичного блогера Семена Єсілевського.

Недооцінка бездіяльності — одне з найбільш неприємних когнітивних спотворень, яке загрожує особливо тяжкими наслідками. Воно полягає в тому, що люди схильні набагато більше турбуватися про можливі наслідки активних дій, ніж про наслідки пасивної бездіяльності.

Унаслідок, бездіяльність здається кращою і "безпечною" поведінкою навіть тоді, коли насправді вона несе непоправної шкоди і колосальні ризики.

Як і будь-яке інше когнітивне спотворення — це "глюк" нашого мозку, який властивий інтуїтивному мисленню будь-якої людини, незалежно від його освіти і переконань.

Те, що зараз діється в усьому світі навколо вакцинації від ковіду — це просто міжнародний фестиваль недооцінки бездіяльності. Вкрай рідкісні побічні явища вакцинації (активна дія) здаються набагато страшнішими, ніж ризики, повʼязані власне з ковідом (пасивна бездіяльність, "будь що буде").

Особливо рельєфно це проявляється на прикладі "тромбозів від Астра-Зенека".

Так, в Європі дійсно зареєстровані випадки дивних і нетипових тромбозів твердої оболонки мозку, "асоційованих" із вакциною від "Астра-Зенека". Це дуже дивна фігня, причини та фактори ризику якої поки незрозумілі.

Зустрічається вона частіше у жінок репродуктивного віку (20-55 років), але статистика все ще дуже ненадійна, а вибірка сильно перекошена нерівномірними темпами вакцинації за віковими та професійними групами.

Як фактори ризику підозрюють генетику, оральні контрацептиви і куріння, але все це поки на рівні здогадок.

За умов несвоєчасного виявлення ці нетипові тромбози смертельні — від них у Європі померло кілька людей (у Німеччині — 9). Загальна кількість зареєстрованих випадків поки не перевищує сотню (у Німеччині — 31), але не всі вони закінчуються погано, більшість хворих рятують — уже відомо, як їх лікувати.

Важливо

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Відразу треба зауважити, що не всі ці випадки можуть бути викликані вакциною — чіткого причинно-наслідкового звʼязку все ще не встановлено. Деякі з них можуть бути "фоновими", просто трапляються в популяціях з якоюсь невеликою частотою, але ми будемо вважати в найгіршому сценарії.

А тепер, давайте порівняємо ризики від дії і бездіяльності.

Спочатку — про ризики дії (вакцинації Астра-Зенека — Ред).

У Німеччині, де випадки нетипових тромбозів вивчені та задокументовані найкраще, зараз у цілому введено майже 2.8 мільйонів доз вакцини "Астра-Зенека" і зафіксований 31 випадок цього нетипового вакцино-асоційованого тромбозу за весь час, із них 9 смертельних.

Сумарний ризик ускладнення — приблизно один випадок на 100 тисяч для власне ускладнення і приблизно один на 300 тисяч для смертельного результату.

Якщо перерахувати на конкретну групу ризику (жінки репродуктивного віку), то ризик смерті внаслідок вакцинації зростає до, приблизно, 1 на 100 тисяч доз.

Тепер ризик бездіяльності (відмови від вакцинації).

У Німеччині загальна кількість жертв пандемії на початок квітня — приблизно 77 тисяч на населення майже 83 мільйонів. Це приблизно один на тисячу.

Таким чином, ризик дії в сто разів менший, ніж ризик бездіяльності! Це для передбачуваної найбільш уразливої групи, у цілому в популяції — ще менше — в рази або навіть десятки разів.

Так, нетипові тромбози вкрай неприємна і несподівана штука. Її не було в жодному клінічному дослідженні, вона проявилася тільки тоді, коли рахунок вакцинованих пішов на мільйони.

Це побічне явище треба інтенсивно вивчати, намагатися виявити фактор ризику та вміти лікувати (у Німеччині вже вміють).

Але, в той же час, його небезпека менша, ніж небезпека померти від ковіду, як такого: дія (вакцинація) все одно на два порядки безпечніша, ніж бездіяльність (відмова від вакцинації) навіть для передбачуваної групи ризику.

Але люди все одно бояться нетипових тромбозів більше ковіду — так працює недооцінка бездіяльності.

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Публікується за згодою автора.