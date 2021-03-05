Вакцинуватися чи ні? Чи така небезпечна індійська вакцина від коронавірусу, як про це говорять скептики

Ще раз сформулюю свою думку з приводу індійської вакцини від коронавірусу. Чи варто робити щеплення, якщо пропонують? Варто.

Так, до індійської вакцини є питання. Скажу більше: до неї є великі питання. Взагалі, препарати від Serum Institute of India відомі своєю сумнівною якістю в плані сильних і неприємних побічних ефектів, досить згадати історію з щепленнями від кору.

Більше того, будь-яка вакцина в теорії загрожує неприємними наслідками. Ні AstraZeneca, ні Pfizer, ні російський "Супутник" — не виняток.

Ось у Смоленську вакцинованого курсанта паралізувало через синдром Гієна-Барре, що розвинувся на фоні щеплення. Ймовірно, одужає, але найближчі 2-3 роки для сімʼї будуть непростими.

На жаль, це статистика: організми у всіх різні, на препарати реагують по-різному, зустрічається індивідуальна непереносимість компонентів тощо.

Але.

Зараз ми говоримо про людей, які перебувають у зоні ризику, тобто про тих, у кого підвищений шанс підхопити коронавірус і мати від нього неприємності. Якщо ви в групі ризику і вам пропонують зробити щеплення, то краще його зробити. Навіть цією вакциною, якщо більше немає чим.

Поки в Україні зафіксували 126 випадків ускладнення від щеплень на 10 тисяч щеплених, причому серйозний випадок тільки 1. Грубо кажучи, ймовірність отримати ускладнення (тобто кілька днів повалятися з температурою) — 1%. Шанс померти, підхопивши коронавірус — приблизно 2%.

Математика на стороні щеплень. Навіть таких.

Питання про те, чому громадян України вакцинують препаратом для слаборозвинених країн третього світу — окреме. І відповідь на нього проста: тому що Україна — слаборозвинена країна третього світу. Звикайте.

Відповідаючи на можливе запитання: запропонують — вакцинуюсь, нуль питань. Заповнювати форми і ставати в черги не буду, бо блажен муж, що не ходить у зборі нечестивців, тобто просити нічого в держави я точно не буду.

Першоджерело: телеграм-канал автора.

Публікується за згодою автора.