Слідкуйте за руками. Чого насправді домагається СБУ, закриваючи телеграм-канали

Рішення Нацкомісії з питань зв'язку на підставі листа Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ заборонити доступ громадян України до обʼявлених раніше "прокремлівських" телеграм-каналів "Резидент", "Легітимний", "Картель" і "Пліткарка" не вартує паперу, на якому воно написане.

Зрозуміло, що реалізувати таке рішення не вийде: і власне телеграм заборонити, як відомо, не так просто, а вже заборонити окремий канал у ньому силами українських провайдерів — і зовсім маячня.

Тут цікавіше інше. Цим рішенням СБУ відпрацьовує механізм гранично простого та легкого блокування будь-якого інтернет-ресурсу в Україні.

Оцініть красу схеми.

Контент усіх цих наших сайтів і такого іншого, це ж що? Це ж інтелектуальна власність. А на інтелектуальну власність, як і на будь-яку іншу власність, можна накласти арешт. Реалізований шляхом заборони використання цієї власності — тобто, у нашому випадку, заборони, щоб цю інформацію читали.

Причому, йдеться про заходи щодо забезпечення правосуддя, тобто, про рішення, винесене без вироку, без вивчення доказів.

Тобто, послідовність така: відкриваємо справу про те, що, мовляв, такий-то і такий-то канал або сайт — сепар і зрада. Доказів для відкриття справи як таких не потрібно, достатньо підозри (хайлі лайклі, ну ви в курсі).

І, більше того, можна на повній підставі ніякі докази не розкривати взагалі, пославшись на таємницю слідства.

Далі в рамках розслідування цієї справи "накладаємо арешт на інтелектуальну власність" — і все, привіт, ЗМІ закритий до закінчення розслідування.

Причому, навіть підозрюваних у справі може не бути, тому що з моменту їх появи набирають чинності терміни розслідування за КПК.

А так "розслідувати" справу можна хоч 100 років, ніяких обмежень немає — без пред'явлення підозр конкретним особам.

Ще один плюс для влади — рішення можна винести взагалі без заслуховування думки іншого боку, оскільки іншого боку (підозрюваних) немає. І навіть якщо власник сайту захоче довести, що це рішення незаконне, то спочатку йому треба довести, що це саме він власник сайту, так як інакше йому не вдасться довести, що цим порушені якісь його права.

І все, привіт. Пишіть листи дрібним почерком.

Ось цю-то схему й обкатують цим рішенням. Мовляв, як, що буде? Проканає? Тоді будемо й інших таким шляхом закривати.

Хороший тамада і конкурси цікаві.

А взагалі, у нас з вами є разюча, безпрецедентна можливість спостерігати і конспектувати в режимі реального часу безцінну хроніку будівництва тоталітарної держави, буквально, із позасудовими розправами і цим ось всім.

І всі ці ось наші бурління відомих дурнопахучих субстанцій історики майбутнього аналізуватимуть з інтересом. Можна сказати, своїми руками створюємо історичні документи!

Як то кажуть, не пощастило жити в цікавий час.

Першоджерело: телеграм-канал автора.

Публікується за згодою автора.