Следите за руками. Чего на самом деле добивается СБУ, закрывая телеграм-каналы

Решение Нацкомиссии по связи на основании письма Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ запретить доступ граждан Украины к обьявленным ранее "прокремлевскими" телеграм-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница" не стоит бумаги, на которой оно написано.

Понятно, что реализовать такое решение не получится: и сам телеграм-то запретить, как известно, не так просто, а уж запретить отдельный канал в нем силами украинских провайдеров — и вовсе бред.

Тут интереснее другое. Этим решением СБУ отрабатывает механизм предельно простого и легкого блокирования любого интернет-ресурса в Украине.

Оцените красоту схемы.

Контент всех этих наших сайтов и такого прочего, это же что? Это же интеллектуальная собственность. А на интеллектуальную собственность, как и на любую другую собственность, можно наложить арест. Реализуемый путем запрета использования этой собственности — то есть, в нашем случае, запрета, чтобы эту информацию читали.

Причем, речь идет о мерах по обеспечению правосудия, то есть, о решении, вынесенном без приговора, без изучения улик.

То есть, последовательность следующая: открываем дело о том, что, мол, такой-то и такой-то канал или сайт — сепар и зрада. Доказательств для открытия дела как таковых не требуется, достаточно подозрения (хайли лайкли, ну вы в курсе).

И, более того, можно на полном основании никакие доказательства не раскрывать вообще, сославшись на тайну следствия.

Далее в рамках расследования этого дела "накладываем арест на интеллектуальную собственность" — и все, привет, СМИ закрыто до окончания расследования.

Причем, даже подозреваемых в деле может не быть, потому что с момента их появления вступают в силу сроки расследования по УПК.

А так "расследовать" дело можно хоть 100 лет, никаких ограничений нет — без предъявления подозрений конкретным лицам.

Еще один плюс для власти — решение можно вынести вообще без заслушивания мнения другой стороны, так как другой стороны (подозреваемых) нет. И даже если владелец сайта захочет доказать, что это решение незаконно, то сначала ему надо доказать, что это именно он владелец сайта, так как иначе ему не удастся доказать, что этим нарушены какие-то его права.

И все, привет. Пишите письма мелким почерком.

Вот эту-то схему и обкатывают данным решением. Мол, как, че будет? Сканает? Тогда будем и других по такому пути закрывать.

Сразу на следующий день после распоряжения о блокировке "Легитимного", "Резидента", "Картеля" и "Сплетницы", через механизм "ареста интеллектуальной собственности" (по сути внесудебного, ибо отсутствует состязательность сторон), заблокировали одним махом 426 веб-сайтов, в том числе РБК, "Известия" и даже чем-то провинившийся перед Украиной "Живой Журнал".

Хороший тамада и конкурсы интересные.

А вообще, у нас с вами есть поразительная, беспрецедентная возможность наблюдать и конспектировать в режиме реального времени бесценную хронику строительства тоталитарного государства, буквально, с внесудебными расправами и этим вот всем.

И все эти вот наши бурления известных дурнопахнущих субстанций историки будущего будут с интересом анализировать. Можно сказать, своими руками создаем исторические документы!

Как говорится, не повезло жить в интересное время.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.