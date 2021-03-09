Выстрел в ногу. Почему потерпевший в деле Пашинского выбрал деньги, а не справедливость

Виталий Химикус — мужчина, в которого стрелял экс-нардеп Пашинский, — отозвал иск к нему в обмен на денежную компенсацию.

И я далек от того, чтобы осуждать этого человека.

Очевидно, что в Украине нардепа, даже бывшего, не станут осуждать за то, что он пострелял простого смертного. Подумаешь, ну пострелял и пострелял, бабы еще нарожают.

Ну, и вот, между вариантом "получить деньги" и "получить фигу с маком вместо правосудия" человек выбрал деньги.

Уверен, что услуга "потрелять из пистолета в живого человека, чтобы тебе потом ничего за это не было" будет становиться доступной все более широкому кругу привилегированных обладателей этого самого огнестрельного оружия.

Потому что Пашинский стрелял из нормального боевого пистолета. Владение которым тебе, мой дорогой читатель, заказано. Просто за ношение боевого пистолета ты сядешь в тюрьму.

И понятно, почему так. Потому что если пистолеты дозволят носить всякому быдлу вроде нас с тобой, то вместо решалова вопроса с потерпевшим, может произойти решалово вопроса в похоронном агентстве.

А вот если бы в Украине было разрешено ношение огнестрельного оружия, то все могло бы быть по другому.

Потому что пистолет отлично уравнивает шансы, и даже при нападении с огнестрелом на другого вооруженного, есть шанс тоже поймать пулю.

Потому что пуле, в отличие от полиции и суда, все равно, депутат ты или нет.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.