Есть ли у вас план, мистер Зеленский? Почему власть не может определиться с датой локдауна

Зеленский безумно везучий парень. И с ковидом ему тоже жутко повезло.

По сути, Украину миновала первая волна. Отделались легким испугом. Было полгода на то, чтобы сесть, подумать, все спланировать.

Притом, что было ясно – грядет вторая волна. И было примерно ясно, когда она будет – математические модели я лично смотрел еще в мае.

Было время и все возможности подготовиться.

И я тут не про печально известный коронавирусный фонд, который тупо разворовали. Я тут как бы чудес и не ждал. Нельзя просто взять и перестать тырить деньги. Я не о том.

Но ведь хотя бы ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ и ИНСТРУКЦИИ то на все возможные случаи развития событий подготовить можно было? Чтобы так: столько-то случаев в день – делаем раз. Столько-то – делаем два. Столько – делаем три.

То есть, вот тупо, чиновник открывает утреннюю сводку по статистике заболеваемости, идет к сейфу, достает нужный конверт, распечатывает, и действует по написанному. Ведь это ж, в общем, даже денег не стоит. Просто вызвать нужных специалистов и сказать им, что, мол, Вася, на этот раз тупо пропинать балду не выйдет, для разнообразия надо чутка поработать.

Ведь можно ж было так сделать? Или это уже запредел для нашего декоммунизировавшегося государства?

А то сейчас действия властей больше напоминают беготню курицы с отрубленной башкой. "Вводим локдаун при 8 тысячах. А, нет, при 10. А, нет, при 15. А, нет, при 30. И не локдаун, а карантин. Выходного дня. Интеллектуальный. Или нет, все-таки локдаун. С 21. Нет, с 25. Нет, с 23. Нет, после нового года".

Серьезно? Это уровень государственного управления? Качество планирования?

А ведь это все ПОКА не катастрофа. Пока еще жареный петух в задницу не клюнул. Пока только так, понюхал слегка. А если (а точнее, когда) клюнет? Что вы нам тогда расскажете, дорогие правители?

Короче, друзья, повторюсь все ту же свою старую мысль: в Украине нет иной безопасности кроме той, которую вы создаете себе сами. Не верьте, не бойтесь, не просите.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.