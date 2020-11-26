Какие ваши доказательства? Как правильно дискутировать с конспирологами о коронавирусе

Любите ли вы теории заговора так, как люблю их я?

Ныне в разных чатиках, в особенности в богомерзком Вайбере, распространяется особо термоядерная теория заговора, связанная с коронавирусом.

Суть такова. Коронавирус — обман (ну, конечно же!), и придуман он специально для того, чтобы заставить всех прививаться новой вакциной. А вакцина это на самом деле никакая не вакцина, а новый вирус, от которого-то мы уж точно все умрем.

Типа, изначально выпустить смертельный вирус нельзя, потому что он бы убивал быстрее, чем распространялся (кстати правда). Поэтому сначала выпустили не очень смертельный, но очень заразный коронавирус, чтобы заставить всех прививаться. И вот уже в прививку…Ну, вы поняли.

То есть, нам предлагают поверить, что правительства США, стран ЕС, Китая и России (потому что во всех этих странах разрабатывают свои вакцины независимо друг от друга) согласованно решили подмешать какой-то супервирус в прививки, дабы убить всех человеков?

Но даже если так (какой же вы конспиролог, если не верите в заговор масонов-рептилоидов?), зачем нужно было изобретать ковид? Существует куча обязательных прививок (корь, полиомиелит, тысячи их!) и коронавирус можно подмешать в совершенно любую из них. Или во все сразу. А заодно добавить в популярные инъекционные лекарства. И все, привет.

Вам же, опять же, не нужно заражать 100 % населения. Даже при самом смертоносном вирусе достаточно заразить процентов 30 населения — и привет, готово. Даже если кто и выживет, то все равно наступит крах цивилизации, и "мировая закулиса" (тм) сможет благополучно привести свой план в действие.

А для особых эстетов есть еще более шизофазичная версия о том, что в прививку засовывают не вирус, а наночипы, которые будут контролировать поведение человека и превратят всех людей в биороботов, заставив их делать то, что надо правительству.

Мне правда аж обидно, что последняя версия неправда, и что нельзя просто сделать человеку укольчик и заставить его делать то что нужно.

Потому что тогда я бы прям настаивал на обязательных инъекциях чудо-препарата всем этим антипрививочникам, ГМО-фобам и прочим сторонникам теории плоской земли, после чего дистанционно отдавал бы им команду перестать загрязнять инфосферу своими бреднями, а заняться чем-то полезным — ну, хотя бы пресловутой чисткой сараев по проф. Преображенскому.

Увы, такие технологии нам пока не доступны. Но я надеюсь, что ученые работают над этим, потому что терпеть это всё становится уже просто невозможно.

Хотя вообще я занимаюсь ерундой. Главная ошибка в общении с конспирологами — доказывать им, что их теория несостоятельна. Вместо этого попросите у конспиролога привести хотя бы одно статистически фиксируемое и/или воспроизводимое доказательство его бредней.

И да. Жаль, что все-таки вот эти вот наночипы еще не изобрели. Вы уж, дорогие рептилоиды, как-то поскорее с ними, пожалуйста. А то дико бесит.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.