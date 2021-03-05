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Мнения Вакцинация от коронавируса в Украине

Прививаться или нет? Так ли опасна индийская вакцина от коронавируса, как об этом говорят скептики

Стоит ли украинцам из группы риска прививаться от коронавируса индийской вакциной, даже имея в виду возможные побочные эффекты от вакцинации?

Юрий Ткачев
Юрий Ткачев
журналист, блогер
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Еще раз сформулирую свое мнение по поводу индийской вакцины от коронавируса. Стоит ли прививаться, если предлагают? Стоит.

Да, к индийской вакцине есть вопросы. Скажу больше: к ней есть большие вопросы. Вообще, перпараты от Serum Institute of India известны своим сомнительным качеством в плане сильных и неприятных побочных эффектов, достаточно вспомнить историю с прививками от кори.

Более того: любая вакцина в теории чревата неприятными последствиями. Ни настоящая AstraZeneca, ни Pfizer, ни российский "Спутник" — не исключение. 

Вон в Смоленске привитого курсанта парализовало из-за развившегося на фоне прививки синдрома Гийена-Барре. Вероятно, вычухается, но ближайшие 2-3 года для семьи будут непростыми. 

Увы, это статистика: организмы у всех разные, на препараты реагируют по-разному, встречается индивидуальная непереносимость компонентов и так далее.

Но. 

Сейчас мы говорим о людях, которые находятся в зоне риска, то есть о тех, у кого повышенный шанс подхватить коронавирус и поиметь от него неприятности. Если вы в группе риска и предлагают привиться, то лучше привиться. Даже этим вот, если больше нечем.

Пока в Украине зафиксировали 126 случаев осложнения от прививок на 10 тысяч привитых, причём серьёзный случай только 1. Грубо говоря, вероятность получить осложнения (т.е. пару дней поваляться с температурой) — 1 %. Шанс умереть, подхватив коронавирус — примерно 2 %. 

Математика на стороне прививок. Даже таких.

Вопрос о том, почему граждан Украины прививают препаратом для слаборазвитых стран третьего мира — отдельный. И ответ на него прост: потому что Украина — слаборазвитая страна третьего мира. Привыкайте.

Отвечая на возможный вопрос: предложат — привьюсь, ноль вопросов. Заполнять формы и становиться в очереди не буду, ибо блажен муж, не ходящий в собрания нечестивцев, в смысле, просить ничего у государства я точно не буду.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.