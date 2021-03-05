Прививаться или нет? Так ли опасна индийская вакцина от коронавируса, как об этом говорят скептики

Еще раз сформулирую свое мнение по поводу индийской вакцины от коронавируса. Стоит ли прививаться, если предлагают? Стоит.

Да, к индийской вакцине есть вопросы. Скажу больше: к ней есть большие вопросы. Вообще, перпараты от Serum Institute of India известны своим сомнительным качеством в плане сильных и неприятных побочных эффектов, достаточно вспомнить историю с прививками от кори.

Более того: любая вакцина в теории чревата неприятными последствиями. Ни настоящая AstraZeneca, ни Pfizer, ни российский "Спутник" — не исключение.

Вон в Смоленске привитого курсанта парализовало из-за развившегося на фоне прививки синдрома Гийена-Барре. Вероятно, вычухается, но ближайшие 2-3 года для семьи будут непростыми.

Увы, это статистика: организмы у всех разные, на препараты реагируют по-разному, встречается индивидуальная непереносимость компонентов и так далее.

Но.

Сейчас мы говорим о людях, которые находятся в зоне риска, то есть о тех, у кого повышенный шанс подхватить коронавирус и поиметь от него неприятности. Если вы в группе риска и предлагают привиться, то лучше привиться. Даже этим вот, если больше нечем.

Пока в Украине зафиксировали 126 случаев осложнения от прививок на 10 тысяч привитых, причём серьёзный случай только 1. Грубо говоря, вероятность получить осложнения (т.е. пару дней поваляться с температурой) — 1 %. Шанс умереть, подхватив коронавирус — примерно 2 %.

Математика на стороне прививок. Даже таких.

Вопрос о том, почему граждан Украины прививают препаратом для слаборазвитых стран третьего мира — отдельный. И ответ на него прост: потому что Украина — слаборазвитая страна третьего мира. Привыкайте.

Отвечая на возможный вопрос: предложат — привьюсь, ноль вопросов. Заполнять формы и становиться в очереди не буду, ибо блажен муж, не ходящий в собрания нечестивцев, в смысле, просить ничего у государства я точно не буду.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.